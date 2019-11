Jak stárneš, zraješ. Dojde ti, že svět není jenom tvoje podělaná bublina, říká americká zpěvačka

Nikdy nebyla “součástí scény”. Život jí naučil, že dělat co se od ní očekává, se nevyplácí. Což si ověřila i na předávání cen Grammy, kam přišla kvůli svému nominovanému albu Every Where Is Some Where (2018) a písni Blood in the Cut. Necítila se tam jako ryba ve vodě, a rozhodla se to brát jako zkušenost z jiného světa.

Vyhlídly si jí velké hudební osobnosti. Mike Shinoda se jí ozval, když psal písničku pro Linkin Park, jestli mu nezahostuje. U Dana Reynoldse z Imagine Dragons tvořila doma hudbu a zná se s jeho rodinou. “S Robertem DeLongem jsme v Los Angeles sousedi. Pozvala jsem ho k sobě na privát, kde jsme se docela opili, a další den spolu napsali tu píseň.” vzpomíná na další své hudební přátelství K. Flay.

Hudba ani sexualita by podle ní neměly mít škatulky. Kvalitní a plnohodnotné vztahy jsou pro ní (nejen) v hudebním průmyslu klíčové. Svou crew považuje za své přátele.

Jak by charaktierizovala svou hudbu? “Začala jsem s indie rapem, pak jsem přešla do alternativního rocku, a teď dělám alternativní pop? Hlavně s poslední deskou? Ale většinou říkám prostě: Přijďte na můj koncert a uvidíte, co dělám.”

Během své tour k aktuálnímu albu Solutions (2019) se koncertně dočkala doposud největšího publika ve Státech i Evropě.