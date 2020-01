K narozeninám jednoho šumaře na střeše světa. Isaac Asimov by oslavil 100 let

Kdo by dnes neznal alespoň název muzikálu Šumař na střeše, který vznikl na motivy povídek Šoloma Alejchema? Podivné jméno je inspirováno dílem Zelený houslista surrealistického malíře Marca Chagalla. Šumař na střeše je přece absurdní, neracionální; jak by se mohl na střeše udržet? A proč by tam vlastně měl být? A hrát? Isaac Asimov se o hraní na střeše pokoušel více než čtyřicet let, a povětšinou úspěšně.

Isaac Asimov je společně s Robertem A. Heinleinem and Arthurem C. Clarkem zařazován do tzv. velké trojice žánru sci-fi literatury. Isaac Asimov, původně Izák Judovič Ozimov (Исаак Юдович Озимов) se narodil (pravděpodobně, dokumenty nikdy nebyly doloženy) 2. ledna 1920 v ruském Petroviči, nedaleko Smolensku. Když mu byly tři roky, jeho rodiče (oba židovského původu) emigrovali do Spojených států, kde – jak praví legendy – začal jeho otec provozovat malý obchod se smíšeným zbožím, ve kterém se malý Izák poprvé setkal s časopisy s tematikou sci-fi. Číst se naučil sám v pěti letech, psát kratší statě začal v deseti, jeho vlastní první SF povídka byla publikována v roce 1938.

Za svůj život (zemřel 6. dubna 1992 v New Yorku) napsal kolem 500 publikací na různá témata, od naučných textů pro předškoláky, přes vysokoškolská skripta a populárně-vědecké články až po sci-fi povídky a romány. Jeho nesmírně rozsáhlé a rozmanité životní dílo zahrnuje detektivní romány, krátké příběhy, knížky rýmů, výklady Shakespeara a bible, sbírky osobních vzpomínek a dopisů a dva autobiografické svazky In Memory Yet Green (Ve vzpomínkách, leč stále živé) a In Joy Still Felt (Radost, která přetrvává). První Asimovova kniha, Pebble in the Sky (Oblázek na obloze), byla publikována v roce 1950. Prvních 100 knih psal 237 měsíců, druhých sto napsal za 113 měsíců a třetí stovku dokončil za 69 měsíců. „Psaní mě baví čím dál více“, uvedl v interview v roce 1984, „čím déle píši, tím to jde lépe.“

Asimovův den začínal obvykle probuzením v šest ráno, v 7.30 se posadil k psacímu stroji a pracoval do deseti do večera. Ve své autobiografii uvádí, jak se stal takto náruživým spisovatelem. Asimovův otec, který později vlastnil několik obchodů se smíšeným zbožím, měl otevřeno od šesté hodiny ranní až do jedné po půlnoci, sedm dní v týdnu. Malý Izák vstával každý den v šest, aby roznesl noviny a spěchal ze školy domů, aby pomáhal v obchodě každé odpoledne. Když se i pouze o několik minut opozdil, otec na něj křičel, že je foljak (jidiš výraz pro lenivce). O více než padesát let později Asimov napsal: „Jsem hrdý na to, že, i když mám budík, nikdy jej nemusím nastavovat, ale vstanu pokaždé v šest. Stále dokazuji tátovi, že nejsem foljak.“

John W. Cambell, který byl spisovatelem zlaté éry SF a editorem časopisu Astounding Science Fiction (později Analog) byl jedním z hnacích motorů Asimovovy raní kariéry a oceňoval Asimovovu k lásku k vědě. Asimov měl obrovský záběr – zajímal se o matematiku, statistiku, astronomii, biochemii (ze které získal roku 1979 profesuru), fyziku – a každý nově nabytý poznatek s chutí komponoval do svých vytvářených světů. Již od mala byl náruživým čtenářem, v sedmi letech pak naučil číst svoji mladší sestru. Přeskočil několik tříd a střední školu vystudoval v patnácti. V roce 1939 získal titul bakaláře na Kolumbijské univerzitě, v roce 1941 se stal magistrem a doktorát z chemie obhájil v roce 1948. V roce 1949 přijal nabídku z Bostonu a začal vyučovat na lékařské fakultě biochemii. Láska k vědě a vědomostem provázela Asimova celý život.

Motto Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem. Robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním, nebo druhým zákonem.

Také snad nejznámější Asimovova povídka Nightfall (Soumrak) z roku 1941 (kterou později Robert Silverberg rozšířil do románové podoby), pracuje s astronomickými fenomény, které nejsou nemožné a na jejichž základě se snaží – úspěšně – zachytit strach z neznáma a dynamiku davové psychózy. Práce s vědeckými fakty, na základě kterých dochází k popisování dějových východisek a lidského chování v možných krajních situacích je pak definujícím prvkem Asimovovy tvorby. Asimov měl obrovskou zásluhu na pozvednutí celého žánru z pozice brakové literatury k závažnějšímu čtivu, řešícímu otázky vědy, filosofie a morálky. Přesto se Asimov sám nepovažoval za spisovatele „vysoké literatury“. „Nesnažím se psát poeticky nebo náročně,“ uvedl v roce 1984, „snažím se pouze psát jasně a srozumitelně. Jelikož mám štěstí, že přemýšlím jasně, to, co píšu, vychází ven tak, jak to myslím, a v uspokojivé podobě“.

Astronomie, matematika a statistika byly též základním palivem dalšího světoznámého Asimovova díla – původní trilogie Nadace (Nadace, 1951, Nadace a impérium, 1952, Druhá nadace, 1953; první povídka vyšla v Astounding v roce 1942), skládající se z celé řady navzájem propojených epizod z historie vzdálené budoucnosti (seriál byl v roce 1966 oceněn Hugem jako nejlepší sci-fi seriál v dějinách). Původní román Nadace dle vlastních slov Isaaca Asimova vznikl pod přímým vlivem klasického díla osvícenského historika Edwarda Gibbona Úpadek a pád římské říše z let 1776 až 1789. Zde vznikla u Asimova psychohistorie, kterou vyvinul geniální matematik Hari Seldon, psychohistorie, která umožnila předpovídat chování velkých lidských mas v průběhu dlouhých časových údobí a která matematickými cestami odhaluje budoucnost. Svět série Nadace nakonec dosáhl počtu sedmi děl; k Nadaci se Asimov vrátil po třiceti letech. V roce 1982 napsal pokračování Nadace na hranicích, jež v roce 1986 dále rozšířil ještě o část Nadace a Země. V letech 1988, respektive 1993 pak dopsal další dvě části Předehra k Nadaci a A zrodí se Nadace, jež předcházejí děj úvodní části.

V celé sérii Nadace rezonuje základní myšlenka: při rozvratu je nezbytné chránit výdobytky lidského génia; v době úpadku a všeobecného pádu do barbarství je nutné nejprve schraňovat a poté dále šířit myšlenky civilizace a vědy. Vědecká komunita má u Asimova klíčovou roli světlonošů, kteří chrání společnost před naprostým pádem do barbarství či umožní po případné apokalypse návrat k osvícenému lidství. Srovnejme si Asimovův étos s dnešní, mnoha politiky umně vyvolanou a udržovanou manipulativní nenávistí k „elitám“, s programovým pohrdáním vědeckými poznatky s jediným cílem: maximalizace zisků příslušných manipulátorů bez ohledu na budoucí dopady.

Asimov žil a tvořil ve Zlaté éře SF, v době, kde se věřilo, že věda je hnacím motorem pokroku, že morálka musí reagovat na technologický vývoj, že svět je ve svém důsledku popsatelný, zachytitelný a tím i řiditelný k a pro všeobecné blaho. Asimov sám ve svých příbězích proslul racionalismem vědeckých extrapolací. Vliv Asimova dalece přesáhl hranice pouhé literatury, zvláště díky své povídkové sbírce Já, robot (1950), ve které definoval a v literárním pojetí i aplikoval tři základní zákony robotiky a je považován za jednoho ze zakladatelů robotické kybernetiky. Významně zde řeší i podstatu pojetí života a informace; informace – má-li nám být k něčemu – musí nést význam, jehož rozluštění závisí od čtenáře. Nelze pochybovat, že na jakékoli libovolně zvolené úrovni organizace je život projevem interpretačního úsilí (které nutně předpokládá rozvumění). Lze však úspěšně pochybovat o tom, že naznačený proces je pouhým dekódováním, tj. jednoznačným převodem z jednoho systému znaků do systému jiného. Převod z jedné znakové soustavy do soustavy jiné rozumění ani interpretaci nepotřebuje, převodové vztahy jsou jednoznačně dány. V takto pojatém úzkém rámci pak nevzniká potřeba operovat ani s pojmy jako význam, výklad nebo smysl. Otázkou přitom zůstává, zda tento směr výzkumu vede k pochopení a nikoli pouze k popisování fenoménu živého. A Asimovovi roboti jednoznačně živí jsou.

Asimovovy krátké povídky jsou sebrané ve sbírkách Earth Is Room Enough (Na Zemi je místa dost), Nightfall and Other Stories (Soumrak a další povídky), The Bicentennial Man and Other Stories (Dvousetletý člověk a další povídky) a ve dvou desítkách dalších svazků. Mezi jinými napsal i román The Gods Themselves (Ani sami bohové), který získal Huga i Nebulu, dále dvě řady románů pro mladé čtenáře, z nichž v jedné je hrdinou kosmický ranger Lucky Starr (napsáno pod pseudonymem Paul French), a ve druhé robot Norby (napsáno společně s manželkou Janet). Pětkrát obdržel cenu Hugo a dvakrát Nebulu. Jeho poslední vyjádření v Asimov On Science Fiction zní střízlivě: „Chcete-li se stát plodným spisovatelem, musíte být úporní, dělní a nepřestávat. Zní to strašně, že? No, pak je možná lepší soustředit se na to, jak být dobrým spisovatelem a nechat plodnost na těch ubohých duších, které si nemohou pomoci.“.

Až příliš často se zdráháme přemýšlet o tom, kde se vzaly základní předpoklady, základní víry, ze kterých budujeme svůj osobní život, kulturu, a také vědu. Jednáme zhusta dle představy, že svět se chová racionálně, protože se řídí racionálními přírodními zákony. Dnes víme, že přírodní zákony nejsou vepsány do přírody, ale do našich modelů přírody, a mohou se měnit s tím, jak se mění, či lépe jak my pozměňujeme, naše modely. Isaac Asimov se úspěšně snažil „prodat“ humanismus, racionalitu a lásku k vědě jako nutné stavební kameny naší (a nejen naší) civilizace, snažil se hrát a udržet melodii i na střeše světa během světové války, během války ve Vietnamu, v dobách studené války mezi Východem a Západem. Asimov, i když skryt za psacím strojem a později počítačem za zataženými závěsy svého bytu nepřestal usilovat a věřit v lepší svět. Přeji nám všem, abychom si našli čas otevřít některé z jeho knih a nasát atmosféru víry v lepší svět, který nutně musí přijít, když se spojí racionalita, věda a lidskost – lidskost, ve které v Asimovově díle často vynikají roboti. Snad to nezůstane jenom na nich…