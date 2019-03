KABÁT: Čeká nás temná budoucnost bez krtka? Jeho státotvorné aktivity nebyly legální

PRAHA Jako by chtěl české identitě nelítostný osud stále házet klacky pod nohy. Ne dost na tom, že se od rozdělení Československa bez přesvědčivého úspěchu potýkáme s nalezením názvu naší země, v němž by nebylo uvedeno státní zřízení. Nestačí, že se s někým, s kým si tykáme, nedokážeme ani na pohřbu přivítat důstojněji než pozdravem anglických námořníků, importovaným do našeho zemského ráje rozvernými vodáky.

V posledních letech se zdálo, že alespoň v jedné věci se blýsklo na lepší časy. Starosti s tím, že Češi nemají žádný reprezentativní suvenýr kromě hokejových dresů, se zdál řešit všudypřítomný krtek. Ano, od někdejších animovaných filmů Zdeňka Milera se svým vyzařováním poněkud vzdálil, cizinci jej občas považovali za divného tučňáka, ale prodejcům upomínkových předmětů přece jen vytrhával trn z paty. A samozřejmě nejen jim.

S prezidentem Zemanem krtek pózoval v čínské televizi a v podstatě na něm byl postaven celý roztomilý projekt čínsko-českého bratrství. A jako protřelý diplomat nám pomáhal i v opačném táboře: stal se astronautem a doletěl s Američany na Mezinárodní vesmírnou stanici.

V pondělí přišla zdrcující zpráva, že přinejmenším část svých státotvorných aktivit krtek podnikal ilegálně: soud pravomocně rozhodl, že vnučka výtvarníka Milera Karolína Milerová a její firma Little Mole poskytuje povolení k výrobě produktů s krtkem na základě neplatné smlouvy. Podle žalující strany dopadá verdikt třeba i na seriál Krtek a Panda, který vznikl v koprodukci s Čínou. Veškeré produkty se značkou Little Mole se prý nejspíš budou muset stáhnout z prodeje.

Jak známe krtka, někudy si z té šlamastyky cestu ven najde a Čechy reprezentovat nepřestane. Pokud by snad nynější právní situace jeho misi přece jen narušila, byla by to ovšem příležitost přemýšlet o nějakém méně kýčovitém zástupci češství. Ale kde ho vzít a nekrást?