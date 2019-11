KABÁT: Manželské etudy nové generace. Nemuselo být, ale proč nakonec ne

Dokumentaristka Helena Třeštíková začala natáčet své proslulé Manželské etudy v roce 1980. Ještě v hlubokém socialismu, kdy se společenská změna zdála být leda tak utopií.

Manželství bylo normou, často jediným prostředkem k seberealizaci a zároveň krokem s nemalou pravděpodobností tragického ztroskotání. Bydlení bylo často takřka neřešitelným existenčním problémem. A také nikdo neznal pojmy jako reality show nebo docusoap. Objevná metoda, dobře vybraní protagonisté i fakt, že ta nečekaná změna nakonec přišla a zatočila s jejich životy podivuhodnými způsoby, to vše učinilo z časosběrných Manželských etud a zejména z některých jejich příběhů skutečně silné dokumenty.

Pokračování s podtitulem Nová generace, jehož se chopila režisérčina dcera Hana Třeštíková, to má v mnohém těžší. Chybí mu pochopitelně punc novátorství a mimo jiné musí čelit dryáčnické konkurenci, která také nabízí pohledy do českých kuchyní a ložnic.

Nové etudy by měly svou kvalitou důrazně odpovídat na otázku, v čem se od komerční konkurence vlastně liší. První z nových příběhů Mirka a Kuba se loni dočkal uvedení do kin a jako výpověď o (v podstatě stále stejných) lidech v nových poměrech solidně obstál. Od zítřka Česká televize uvádí celou sérii, jejíž některé díly ovšem už tak přesvědčivé nejsou: místy víc než důkladnou sociologickou sondu připomínají pořad o tom, jak si předělat byt. Na otázku po jejich smyslu se pak nejvíc nabízí odpověď: Proč nakonec ne. Ale nutné to asi nebylo.