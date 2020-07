KABÁT: Najdi sedm rozdílů. Chce výprodejová nabídka České televize diváka uklidnit?

PRAHA Před čtyřmi měsíci spravila Česká televize náladu zneklidněným seniorům tím, že je naložila do stroje času a spustila pro ně kanál ČT3 s nabídkou vesměs obskurních vykopávek.

Stejně jako neblahý virus se tento kanál zatím nechce klidit a výsledkem je, že Česká televize má v čase letního šetření nikoli obvyklých šest, ale hned sedm kanálů, kde nemá pořádně co vysílat.

Vytvořila tím vlastně nový (hodně úmorný) soutěžní formát, v němž může divák přepínat veřejnoprávní programy a hádat, na kterém se ocitl.

Je to zapeklitější, než by se mohlo zdát. Seriály Slovácko sa nesúdí, Dobrá Voda a Velké sedlo, filmy ze 70. let – jasná trojka, řeklo by se. Ale kdepak, je to stará známá jednička. Dětský seriál Kamarádi s Markem Ebenem ve tvaru válečku naproti tomu skutečně míří k seniorům na ČT3.

České televizní zpracování Offenbachova Orfea v podsvětí, natočené v roce 1980? To je pro změnu hlavní pořad nedělního večera na ČT art. Záznam výborné, ale nekonečným opakováním také pořádně omleté Cimrmanovy Vraždy v salonním coupé v úterním hlavním vysílacím čase? Bingo, dvojka.

Naštěstí od jara víme, že výprodejová televizní nabídka je tu proto, aby diváky uklidnila. Proto zůstaňme klidní, i když víme, že provoz úplně zbytečného kanálu ČT3, byť živeného z archivu, vůbec není zadarmo.