KABÁT: Nic nového pod sluncem. Postavy z Boccacciova Dekameronu by dnes profesor Prymula nepochválil

PRAHA Od spásonosného vtělení Syna božího dospěla léta čísla 1348, když do vynikajícího města Florencie, krásnějšího nad všecka ostatní města italská, přišel vražedný mor, seslaný na smrtelníky buď vlivem nebeských těles, nebo ze spravedlivého božího hněvu, abychom se napravili; povstal několik let předtím ve východních zemích, připravil je o nečíslné množství lidí, a přenášeje se bez ustání z jednoho místa na druhé, nemilosrdně šířil se na západ.

Giovanni Boccaccio to napsal v době, od níž nás dělí nějakých deset po sobě jdoucích lidských životů. Jak málo to je, zjistíme, když čteme v jeho Dekameronu věcný a zároveň nesmírně jímavý popis tehdejšího neštěstí. „Nepomáhala proti němu žádná důmyslnost ani lidská obezřetnost, která pomocí úředníků k tomu určených vyčistila města od mnohého neřádstva, zakázala každému nemocnému vstupovat do města a dala mnohé rady, jak si uchovat zdraví – nepomáhaly však ani ponížené prosby, které zbožní lidé ne jednou, ale mnohokrát v dlouhých procesích a jinými způsoby vysílali k Bohu.“

Máme k těm lidem teď najednou nějak blíž, i když stupeň hrůzy, jaký zažívali, si přece jen asi představit nedokážeme. Leccos se ale zase tak moc neliší: Někdo se uzavřel, píše Boccaccio, do domu, nepouštěl k sobě cizí lidi ani špatné zprávy: ukázková karanténa.

„Někteří byli opačného mínění a tvrdili, že nejzaručenějším lékem na tuto chorobu je hodně pít, užívat si, chodit za zpěvu písní a uprostřed žertů na procházky, ukájet pokud možno každou choutku a smát se a vysmívat se všemu, co se děje.“ Ty by naopak profesor Prymula nepochválil. „Mnozí jiní zachovávali mezi těmito dvěma druhy lidí střední cestu... užívali podle chuti do sytosti všeho a neuzavírali se, nýbrž chodili na procházky. V ruce nosili někteří květiny či vonné byliny či různé druhy koření a co chvíli si je přidržovali u nosu...“ My se musíme spokojit s odérem zafuněné roušky, naštěstí to ale není jediný pokrok, který lidstvo od té doby zaznamenalo. A to, co je v Boccacciově poselství stěžejní, nám zůstalo: čas na příběhy. Až nás přestanou bavit ty z Netflixu, možná dojde i na takové, jaké si vyprávěli lidé v Dekameronu.