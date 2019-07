KABÁT: O jednu atrakci méně. Letní kino ve Varech letos zeje prázdnotou

KARLOVY VARY Kdo se loni v pravý čas vypravil do karlovarského letního kina, setkal se tam ještě s plným hledištěm a Timem Robbinsem, který uváděl proslulý film Vykoupení z věznice Shawshank. Kdo se tam vydá letos, spatří prázdný chátrající areál a možná pár podezřelých existencí. Taková byla životnost osmimilionové opravy, kterou město Karlovy Vary provedlo v roce 2011 a obohatilo tím festival o jeden výrazný rys. Letní kino v minulých letech pravidelně hostilo hlavní hvězdy a bylo hodně viditelným kamínkem v originální mozaice přehlídky.

Příznivci odlehčenější (ale nikoli zdaleka té nejplytčejší) tváře karlovarského festivalu mají nyní o tuto atrakci méně. Po už dávno vyschlém bazénu hotelu Thermal, který sice neměl s filmy moc společného, ale návštěvníci jej milovali, je to další smutné (a snad dočasné) loučení.

Nová oprava by podle zveřejněných odhadů vyšla opět na miliony, provizorní zprovoznění na statisíce. Je pochopitelné, že pro město je udržování odlehlého areálu, který se opravdu zaplní zejména během festivalu, trochu luxus. Vztah festivalu k letnímu kinu patrně vystihuje věta prezidenta přehlídky Jiřího Bartošky, kterou letos v únoru ve zprávě o dezolátním stavu kina citoval Karlovarský deník: „Byla to především podmínka města, aby kino při MFF bylo využíváno.“



Dát od letního kina ruce pryč je samozřejmě možné, ale není to moc moudré, pokud si chce karlovarský festival zachovat pověst milé akce, kde se dějí kouzelné věci, které jinde nenajdete. Jistěže existují ještě další specifika, která trvají, třeba bohatýrský přístup k nočnímu klidu v okolí hotelu Thermal, v jehož rámci dosahují hudební aparatury festivalových náleven výkonu sonické zbraně. Na těchto radovánkách se jistě dá – na rozdíl od letního kina – vydělat. (Kdo má z věci rozhodně zcela prokazatelný prospěch, jsou hoteloví hosté, kteří mají po celou noc k dispozici vibrační lůžka bez příplatku.)

Minule trvala prodleva v provozu letního kina deset let. Uvidíme, co bude tentokrát. Zatím to ale vypadá, že budeme za štěstí považovat, když budou v příštích letech k dispozici alespoň obyčejné kinosály.