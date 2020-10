KABÁT: Pryč s filmem o Havlovi, není dost hrdinský. Ochranářské tažení může nadělat škodu

PRAHA Filmu režiséra Slávka Horáka Havel lze vyčítat různé věci. Třeba to, že se z něj po čase člověku vybaví o málo víc než celkově mdlý dojem. A jistě je možné jej kritizovat za to, že hlavní postava se sice dramatikovi, disidentovi a později prezidentovi Václavu Havlovi celkem podobá fyzicky, ale s jeho skutečným charakterem se z velké části míjí.

Takovou výtku teď společně (s poněkud dojemným zpožděním) sepsaly osobnosti, jejichž slovům stojí za to dopřát sluchu: Petr Pithart, Petr Janyška, John Bok, Joska Skalník, Jan Dobrovský, Jan Urban, Fedor Gál, Ladislav Snopko, Olga Sommerová, Naďa Dvorská, Tomáš Mazal, Jiřina Šiklová, Petr Pospíchal. „Jsme šokováni, jaký obraz o prvním polistopadovém prezidentovi a dlouholetém hybateli bývalé opozice ten film předkládá,“ píší.

„Jako přešlapujícího slabocha, který se neuměl nikdy rozhodnout, kterého musel vždy někdo údajně postrčit, jako okrajovou, historicky náhodnou váhavou figurku. Vytváří jakousi zkarikovanou, nepravdivou podobu Václava Havla i celého tehdejšího disidentského prostředí a přispívá tak, snad nevědomě, k demontáži významného symbolu moderní české identity. Symbolu rovné, neohnuté páteře ve věcech veřejné a politické angažovanosti...“



Signatáři by chtěli jiný film o Havlovi, to asi ledaskdo. Havla znali osobně a pohled někoho, kdo jej pozoroval z větší dálky a je i generačně vzdálenější, je irituje. Společným prohlášením chtějí získat svému názoru pozornost, to je také jasné a už se to podařilo.

Jenomže právě forma sborové rezoluce strážců Havlova odkazu dělá z toho textu něco podivně anachronického, nepřípadného a kontraproduktivního. Film Havel (naštěstí) není žádný oficiální a mocí vnucovaný portrét, proti kterému by se měly sepisovat otevřené dopisy. Je to pohled jednoho filmaře (ano, významně podpořený z Fondu kinematografie, ale ani to z něj ještě nedělá pomník vyhotovený na státní zakázku). Při všech výhradách se vejde do pojmu umělecké dílo a to je oblast, kde může ochranářské tažení proti „demontáži symbolů“ nadělat mnohem víc škody než jakýkoli subjektivně pojatý obrázek, který má autor právo obecenstvu nabídnout.