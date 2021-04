KABÁT: Šarlatán zdarma a účet za poctivost. Nic si pirátsky nestáhl snad jen Mirek Dušín

PRAHA Na známém internetovém úložišti Ulož.to byly loni na podzim snadno vyhledatelné kopie čerstvého filmu Agnieszky Hollandové Šarlatán. To bylo samozřejmě nelegální a společnost Cinemart se to rozhodla řešit.

Distribuční společnost Cinemart se proto obrátila na Městský soud v Praze a ten předběžným opatřením nařídil společnosti Uloz.to cloud, aby tomu zamezila. Provozovatelé úložiště se nařízením od 9. prosince do konce března řídili, pak ale Vrchní soud v Praze vyhověl jejich odvolání a z procesních důvodů platnost opatření zrušil.

Důsledek, který nikoho nepřekvapí, je, že teď lze na Ulož.to najít Šarlatána asi tak v patnácti kopiích – z jejichž „distribuce“ samozřejmě nemají nic tvůrci filmu ani nikdo další, kdo by na to měl zákonný nárok. Tak to v Česku už dlouhé roky chodí. Je tu však novinka: právní zástupce Ulož.to poslal Cinemartu výzvu k zaplacení 789 086 korun, což prý je škoda, která provozovateli úložiště vznikla, když musel sdílení Šarlatána znemožňovat.



A to je prý ještě hodný: „Klient prozatím neuplatňuje (avšak rovněž si vyhrazuje právo později uplatnit) nárok na náhradu škody spočívající v nákladech vynaložených Klientem na mzdy vlastních zaměstnanců, kteří v součinnosti s externím dodavatelem služeb zajišťovali plnění povinností z Předběžného opatření, a nemohli tudíž plnit jiné pracovní povinnosti,“ píše se ve výzvě.

Je to na hlavu postavená situace. Boj s Ulož.to svádí i agentura Dilia, ale žádné impozantní úspěchy si také nepřipsala. Klička, podle níž provozovatel úložiště nemá automaticky odpovědnost za obsah, který zveřejňují jednotliví uživatelé, se těžko překonává. Jednou se možná zákon změní, to ale může trvat.

Navíc je to s Ulož.to a podobnými službami přece jen trochu složitější. Čech, který se zajímá o filmy, hudbu či literaturu a vždy odolal pokušení a žádný soubor si nikdy nestáhl, se patrně jmenuje Mirek Dušín.

Zejména v případě, když se jedná o díla starší, důležitá a zároveň obtížně dostupná jinou cestou, plní internetová úložiště takřka funkci veřejné knihovny. Ti slušnější z nás však přece jen mají jisté hranice, a dá-li se film snadno, za pár korun a legálně vidět jinde (což byl přesně případ Šarlatána), nepůjdou ho hledat do pirátských zátok. To je prozatím asi jediná funkční zbraň proti porušování autorských práv – pravda, nic, co by pirátům nahánělo hrůzu.