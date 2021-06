KABÁT: Vlastenci jdou na film. Do kin míří velké množství českých snímků

PRAHA Biografy už mohou promítat bez drastických omezení a jejich návštěvnost po dlouhé době začíná opět záviset na dvou přirozených proměnných: atraktivitě nabídky a zájmu publika.

Ta první se vyvíjí slibně, nad druhou visí otazník. Prozatím stačilo hororu Tiché místo: Část II k víkendovému vítězství něco přes 14 tisíc diváků, což opravdu není mnoho. Počty návštěvníků s obnoveným provozem multiplexů jistě porostou, nicméně je tu také doba dovolených a velká konkurence v podobě venkovních aktivit.

Konkurence bude navíc obrovská i mezi nasazenými tituly. Do poloviny září přijde do kin téměř dvacítka českých celovečerních filmů a přes deset dokumentů. Před pandemií, v letech 2018 a 2019, bylo ve stejném období českých celovečerních premiér jen okolo pěti, připomíná Asociace producentů v audiovizi, která zároveň apeluje na diváky, aby kina v mezích zákona naplnili: „Do distribuce jde řada kvalitní tuzemské filmové produkce, není důvod zůstat doma při sledování starších filmů na internetu. Češi jsou velcí filmoví patrioti, mají rádi domácí tvorbu. Pevně věříme, že jako loni v létě, kdy se do kin chodilo především na české filmy, opět nalákáme diváky do kin na českou tvorbu širokého žánrového rozpětí.“

O důstojný život bude v kinosálech bojovat třeba Zátopek Davida Ondříčka (ten se asi nezájmu bát nemusí) nebo nový film Olma Omerzua Atlas ptáků, také ale díla dosud nezavedených filmových tvůrců.

Například snímek Michala Nohejla Okupace, pod jehož scénářem jsou podepsaní také spisovatel Marek Šindelka a Vojtěch Mašek, který zároveň letos chystá do kin vlastní celovečerní režijní debut Arvéd. Věřme, že patriotismus českých diváků se neomezí jen na zavedené jistoty nebo nenáročné komedie, ale dá šanci i tvůrcům, kteří by si pro svůj start zasloužili méně drsné podmínky.