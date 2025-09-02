Zemřel indiánský herec Graham Greene. Proslavil ho Tanec s vlky

Ve věku třiasedmdesáti let zemřel kanadský herec, hvězda filmu Tanec s vlky, Graham Greene. Za roli ve filmu Kevina Costnera, kde ztvárnil postavu Kicking Birda, byl nominován na Oscara za nejlepšího herce ve vedlejší roli. O smrti informoval jeho manažer, uvedl server BBC.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme pokojné úmrtí oceňovaného legendárního kanadského herce Grahama Greena,“ uvedl hercův manažer Gerry Jordan v prohlášení pro CBC News. Podle informací serveru Deadline zemřel přirozenou smrtí v torontské nemocnici.

Greene zahájil svou divadelní kariéru v 70. letech ve Velké Británii. Jeho herecký průlom přišel v roce 1990, kdy si zahrál roli Kicking Birda, lakotského šamana, ve filmu Tanec s vlky. Greene si za tuto roli vysloužil široké uznání.

Objevil se také ve filmu Zelená míle z roku 1999, kde si zahrál po boku Toma Hankse Arlena Bitterbucka, indiánského muže odsouzeného k trestu smrti.

Mimo jiné si zahrál i ve Smrtonosné pasti, filmu Maverick či Sněžní psi. Během své bohaté kariéry získal řadu ocenění, včetně ceny Earle Grey Award za celoživotní dílo, kterou mu v roce 2004 udělila Kanadská filmová a televizní akademie.

V roce 2016 byl oceněn Řádem Kanady, druhým nejvyšším civilním vyznamenání v zemi.

Greeneův agent Michael Green řekl serveru Deadline, že jeho klient byl „velký muž s morálními zásadami, etickým chováním a charakterem, který nám bude navždy chybět“.

