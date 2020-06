Kanye West zase provokuje. Jeho bílá profilová fotka na YouTube si vysloužila ostrou kritiku

LOS ANGELES Kontroverzní americký rapper Kanye West si změnil svou profilovou fotku na síti YouTube na bílou barvu, ačkoliv umělci po celém světě si ji v solidaritě s protestujícími Afroameričany mění na černo. Jeho reakce neušla pozornosti rozzlobených fanoušků. Kanye již dříve prohlásil, že otroctví bylo dobrovolnou volbou každého otroka.

Kanye West si změnil profilovou fotku a pozadí na svém účtu na síti YouTube, kde má přes 6 milionů sledujících. Fanoušky naštvala do očí bijící bílá barva. V rámci podpory hnutí #BlackLivesMatter (Na životech černochů záleží) celebrity mění své profilové fotky na prosté čtverce či kruhy černé barvy. Rapper jako kdyby chtěl vyjádřit naprostý opak i přes fakt, že je sám Afroameričan.

„Kayne je zcela očividně rasista a černochy nemá rád,“ myslí si jeden z účastníků debaty na webové stránce Tigerdroppings.com. „Díky Kanye za to, že jsi se postavil na stranu těch bílých. Hodně lásky ti posílají židé,“ napsala na Twitter uživatelka Ava Goldsteinová.

Kanye West na sebe v podobném duchu upozornil i v květnu roku 2018 v jednom z rozhovorů. „Když slyšíte o tom, že otroctví trvalo 400 let... 400 let? To zní, jako že to musela být volba těch otroků,“ prohlásil suverénně West. Umělec se také netají svým obdivem k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten pro mnohé protestující symbolizuje onoho hlavního nepřítele, státní zřízení, které zapříčinilo smrt George Floyda.

Samotné Westovy interakce ale často nedávají žádný smysl. V roce 2009 si například na Twitter napsal velkými písmeny, že žádný zas*aný Twitter nemá (I DON’T HAVE A F___ING TWITTER!!!). V květnu 2017 si najednou všechny účty na sociálních sítích vymazal, aby si založil nové, bez dřívějších příspěvků.

Kanye Westovi ale nikdo nemůže upřít úspěch - na kontě má 21 cen Grammy a 32 dalších cen. Jeho alba jsou dobře přijímána kritikou a výborně se prodávají.