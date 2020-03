Kapela Genesis v čele s Collinsem vyrazí po 13 letech na turné, zatím plánuje koncertovat po Británii

Londýn Britská rocková skupina Genesis s frontmanem Philem Collinsem vyrazí v listopadu poprvé po 13 letech na turné. Zatím chystají Collins, kytarista Mike Rutherford a klávesista Tony Banks osm koncertů v Británii. Kapela středečním oznámením potvrdila spekulace médií z posledních několika měsíců.

Své zatím poslední turné uskutečnili Genesis v roce 2007. Na novém turné s názvem The Last Domino? se ke třem oficiálním členům skupiny připojí kytarista Daryl Stuermer a 18letý Collinsův syn Nic, který se usadí za bicí, protože jeho otec ze zdravotních důvodů už sám hrát nemůže. Comebacku se nezúčastní dřívější členové skupiny, zpěvák Peter Gabriel či kytarista Steve Hackett.



Rutherford ve středu rozhlasové stanici BBC2 řekl, že impulsem k návratu kapely na pódia byl nedávný comeback Phila Collinse coby sólového umělce. „Phil byl v posledních dvou a půl letech na turné, a tak se jevilo jako dobrá příležitost si o tom promluvit,“ řekl Rutherford. „Těším se na to,“ dodal kytarista.

Skupina Genesis byla založena už v roce 1967 jako představitelka progresivního rocku. V 70. letech se proslavila konceptuálními alby jako Selling England By The Pound nebo The Lamb Lies Down On Broadway. Po odchodu Gabriela a Hacketta se formace v 80. letech posunula k popu. Mezi její největší hity patřily songy Invisible Touch, No Son Of Mine a I Can’t Dance. Poslední studiové album s Collinsem We Can’t Dance vydali Genesis v roce 1991.