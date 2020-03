Kapela Led Zeppelin slaví. Stairway to Heaven není plagiát, rozhodl soud

LONDÝN Je to definitivní. Kapela Led Zeppelin ve svém největším hitu Stairway to Heaven nevykradla skupinu Spirit kytaristy Randyho Wolfa. Soud tak potvrdil verdikt z roku 2016.

Píseň Stairway to Heaven byla pro rockovou kapelu Led Zeppelin přelomovým hitem. Z autorů Jimmyho Page a Roberta Planta udělala boháče. Posledních pět let byla předmětem soudního řízení, které nyní vyvrcholilo definitivním verdiktem.

Předmětem sporu byl nezaměnitelný instrumentální začátek písně. Jeho původním autorem totiž podle všeho mohl být Randy „California“ Wolfe, kytarista a zpěvák americké rockové skupiny Spirit.

Žalující straně v podstatě „zlomil vaz“ fakt, že píseň Taurus vyšla v roce 1968. Zvukové nahrávky byly ale chráněny americkými autorskými právy až od roku 1972. Tudíž nahrávka Taurus, která je chráněná a uložená v archivu úřadu pro autorská práva (U.S. Copyright Office), vznikla až po roce 1972. Žalobce koncem minulého roku neochotně přiznal, že tato nahrávka je navíc poškozená a podobnosti s písní Stairway to Heaven v ní nejsou tak patrné. Připomeňme, že Stairway to Heaven vznikla v roce 1971, ještě před právní ochranou zvukových nahrávek.

Historie se opakuje

Nakonec padl stejný verdikt jako v roce 2016. To dal soud za pravdu obžalované straně. Ačkoliv Plant s Pagem vyhráli, museli zaplatit soudní výlohy, které činily 80 tisíc dolarů (okolo 2 milionů korun).

Soud v roce 2016 určil, že stejný sled akordů a stejně klesající chromatická stupnice ještě neznamenají, že by byla Stairway to Heaven plagiátem. Jimmy Page dokonce uvedl, že stejné znaky vykazuje například i písnička Chim Chim Cher-ee z muzikálu Mary Poppins z roku 1964. Loňské přezkoumání, ke kterému se vztahuje současný výsledek, ale soud nařídil na základě toho, že rozhodovací postup soudu v roce 2016 neměl být správný.

Nejednoznačný byl ještě za jeho života přístup Randyho Wolfa, autora skladby Taurus. Ten sice Stairway to Heaven nazval v rozhovoru krátce před svou smrtí za okopírovanou píseň, nikdy se ale sám nesoudil.

Soudím, soudíš, soudíme

Soudní spory o autorství písní jsou v poslední době stále vyhrocenější. Koncem července soud v Los Angeles rozhodl, že zpěvačka Katy Perry ve své písni Dark Horse vykradla skladbu Joyful Noise křesťanského rappera s uměleckým jménem Flame. Soud určil, že Perry musí zaplatit 2,8 milionů dolarů. O kauze bylo slyšet i díky tomu, že Dark Horse byl v roce 2013 opravdový hit a zpěvačce vynesl nominaci na cenu Grammy.

Loni zažalovali správci pozůstalosti zpěváka Marvina Gayeho hudebníky Robina Thickeho a Pharrella Williamse. Jejich hit Blurred Lines z roku 2013 měl vykrádat Gayeho Got to Give it Up z roku 1977. Soud uznal nárok poškozené strany a nařídil Thickemu a Williamsovi zaplatit 5 milionů dolarů.