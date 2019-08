Kapely i klobásky. 5 důvodů, proč nevynechat kulturní festival Sziget

BUDAPEŠŤ Sedmidenní festival Sziget na ostrově v Budapešti od 7. do 13. srpna nabídne přes dva a půl tisíce koncertů, divadel a dalších akcí. 9 headlinerů, 12 hudebních pódií, rozpočet 800 milionů korun. Už teď je jasné, že Sziget bude zase lámat rekordy. Hudba, umělecké instalace, nový cirkus a divadlo jsou hlavním lákadlem. Nudit se ale nebudete ani díky sportovnímu a relaxačnímu vyžití. Přinášíme vám 5 důvodů, nabytých léty praxe, proč Sziget těžko hledá konkurenci.

Kapely

Hudební interpreti, kteří vystupují na Szigetu, jsou do počtu i významu to nejlepší, co můžete na území Visegrádské čtyřky zažít. Ne nadarmo se Szigetu přezdívá východoevropské Glastonbury. Letňanská pláň se doteď nevzpamatovala z nájezdu osmdesátitisícového davu, který tamní floru zdevastoval na dvojkoncertě Eda Sheerana. A teď si představte, že na Szigetu se během jednoho týdne vystřídá právě Ed Sheeran s Foo Fighters nebo Twenty One Pilots. Hodnotově následuje několik interpretů, kteří u nás headlinují festivalům a vyprodávají koncertní haly, jako Franz Ferdinand, Florence and the Machine, The 1975 nebo James Blake. A taky třeba rapová hvězda Post Malone, který v Česku zatím ještě nehrál.

Plakát ročníku 2019

Szigeťané

Vozíčkář nesený davem u hlavní stage. Kluk, co vám poklepe na rameno, aby vám podal mobil, který vám vyletěl z kapsy metr od těla. Holky, co se vás zeptají, proč pláčete. Kluci, co vám nabídnou, že vás zbaví člověka, co vám fyzicky ubližuje. To všechno se na tomhle festivalu stalo a dít bude. Tedy dokud tam dál budou jezdit lidi ze Sydney, Paříže, Amsterdamu i Bratislavy, kterým záleží na světě a lidech okolo sebe. Anglicky si říkají Szitizens, česky Szigeťané.



Budapešť

Oprýskaný klub Szimpla, víno, klobásky, parlament, Dunaj, modré sovětské vozy metra, lázně, Margaretin ostrov, vonící trhy… Víkend v Budapešti se pro všechno zmíněné stal poslední roky nezbytným trendem, tak proč ho nespojit rovnou s festivalem?

Party s názorem? Jde to

Spánku za celý týden na tomhle bláznivém ostrově asi moc nestihnete. Ostrov duní do ranních hodin a poměrně brzo se i probouzí k životu. Organizátoři festivalu ale rok co rok poměrně jasně prezentují světonázory jako: kladný vztah k uprchlíkům, láska mezi lidmi všech barev a tvarů nebo vzrůstající zájem o ekologii. Morousové a “měsíčkáři”, ať raději zůstanou doma.



í

Poměr cena - výkon

Lístky na festival seženete průměrně za zhruba 7 tisíc korun na celý festivalový týden (a na rozdíl od Glastonbury jsou snadno legitimně k dostání). Když k tomu připočtete, že v ceně je ubytování ve stanu s nadprůměrným zázemím pro očistu těla i duše, ceny piva a vína jsou lidské, a lístek na autobus směr Budapešť stojí pár stovek… Dostanete se na cenu umaštěné dovolenky v Chorvatsku s řízkem v ruce na kamení.

Takže se raději uvidíme na Szigetu.