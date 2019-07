Kapitán Picard se vrací v novém seriálu. Tvůrci ukázali trailer s kapitánem a jeho psem na vinici

Seriál o oblíbeném kapitánovi se má odehrávat zhruba 18 let po ději filmu Nemesis, v němž se objevil naposled - tedy v posledních letech 24. století. „V mezičase se toho v životě Jeana-Luca Picarda odehrálo mnoho. Musí se vyrovnat s některými novinkami, ale zároveň i s některými starými věcmi, a všechny tyhle záležitosti do určité míry kolidují,“ naznačil pro server DigitalSpy zápletku chystaného seriálu producent Alex Kurtzman.



