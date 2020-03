Karanténa jako příležitost pro Netflix? Bude na tom spíše tratit, tvrdí analytička

Dalo by se předpokládat, že větší množství lidí doma během koronavirové pandemie budou hotové žne pro streamovací služby. Finanční expertka Laura Martinová ze společnosti Needham ale tvrdí, že Netflix naopak z celé situace vyjde z dlouhodobého hlediska špatně. Ve své analýze předkládá tři důvody, proč tomu tak bude.

Jádrem všech budoucích problémů má být ekonomická nejistota. „Naši klienti by se rádi zorientovali v tom, jak se COVID-19 do budoucna projeví na akcích, které nyní vlastní. Případně na těch, které by si rádi pořídili do budoucna,“ uvozuje svou analýzu Martinová.

První z důvodů je čistě pragmatický. Lidé sice mají díky koronaviru více volného času, ale všichni velcí hráči na poli streamovacích služeb (kromě Netflixu třeba HBO, Amazon Prime Video nebo Apple TV+) fungují na bázi měsíčního předplatného. To, že bude na službě mnohem více „nakoukaných hodin“ , firmě samo o sobě finančně nepomůže.



Kromě toho má Netflix ze všech služeb předplatné nejdražší. Martinová odhaduje, že společnost jen za rok 2020 ztratí nejméně čtyři miliony předplatitelů jen kvůli tomu, že přejdou k často až o polovinu levnější konkurenci.

Aby se Netflix dále stabilně držel, museli by přibýt noví předplatitelé, což je v některých regionech skoro nemožné (třeba v USA si službu již předplácí 75 % domácností), jinde tomu může zabránit právě probíhající epidemie. Zde přichází analytička s druhým důvodem.

Mnozí lidé v současné krizi přichází o práci a finance. Například v Itálii nebo ve Španělsku se propouští v cestovním ruchu, celém odvětví služeb i velkých nadnárodních firmách. Streamovací služby se tak pro mnohé stávají „zbytečným luxusem“, když se díky jejich objednání člověk upisuje k placení fixní částky každý měsíc. Jiní z tohoto důvodu stávající předplatné zruší. Martinová odhaduje, že počet předplatitelů bude v době pandemie v nejlepším případě stagnovat.

Třetí důvod tkví v tom, že společnost Netflix funguje na dluh. Odhaduje se, že rok 2020 zakončí v dluhu neuvěřitelných 70 miliard korun. Netflix existuje tak, že do něj neustále proudí obrovské peníze (cash flow) a to je lákavé pro investory. Čím méně peněz bude proudit, tím budou investoři obezřetnější a investice menší.

Je nepravděpodobné, že by nynější pandemie Netflix položila. Vypadá to však, že ho nečeká ekonomický růst, ale utažení opasku.