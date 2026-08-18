Z rozmlácenýho kostela... V Teplicích točí film o Krylovi. Hrají v něm místní fotbalisté

Film se také zaměřuje na okolnosti vzniku Krylovy písně Anděl. Ta vyšla v roce 1969 na debutovém albu Bratříčku, zavírej vrátka.
Štáb má v Teplicích 20 natáčecích dní. Před kamerou si zahráli i místní fotbalisté FK Teplice, kteří představovali příslušníky Československé lidové armády jako vizuální doprovod antimilitaristických písní autora.
Na přípravě filmu se podílí první žena Karla Kryla Eva Sedlářová. Jak už dříve řekla, první nahrávka Anděla vznikla v rozhlase v Ústí nad Labem. Píseň je podle Pavla Hoška, znalce Krylova díla, jednoznačně inspirovaná i neopakovatelnou atmosférou Ústeckého kraje. „Viděl tu krásu a kulturní bohatství, které je zároveň poškozováno, ať už kvůli těžbě, vandalismu nebo z jiných důvodů,“ uvedl už dříve Hošek.
Natáčení přineslo i setkání s lidmi, kteří si Karla Kryla osobně pamatují. Podařilo se najít například pamětníka Jaroslava Doušu, který vzpomínal na písničkáře jako na dělníka u dlouhé pece.
Český písničkář, básník a představitel politického protestsongu Karel Kryl se narodil v roce 1944 v Kroměříži. Jeho generační song Bratříčku, zavírej vrátka se stal symbolem odporu proti srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Také proto se zpěvák v roce 1969 do Československa nevrátil z festivalu v Německu.
Jeho tvorba byla v normalizačním Československu zakázaná, Kryl se do země vrátil až po roce 1989. Zemřel náhle 3. března 1994 v Mnichově, pohřben je v pražském Břevnově.