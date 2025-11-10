Zemřel publicista a kulturní redaktor Karel Oujezdský, výrazná rozhlasová osobnost

  17:10
Ve věku 79 let zemřel publicista a dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský. O jeho úmrtí informovala mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová, podle webu stanice podlehl dlouhé nemoci. Oujezdský se po desetiletí věnoval kultuře, zejména výtvarnému umění a literatuře. Letos na jaře ho Česká akademie vizuálního umění ocenila uvedením do Síně slávy za celoživotní přínos české kultuře.

Dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský zemřel ve věku 79 let (10. listopadu 2025) | foto: ČTK

Redaktorem Českého rozhlasu se Oujezdský stal roku 1991, nejprve v redakci Kulturní revue, předchůdkyni dnešní vltavské Mozaiky, poté v redakci kulturní publicistiky. Za dobu svého působení v rozhlase vytvořil tisíce rozhovorů s českými i zahraničními umělci, s malíři, sochaři, fotografy, architekty i designéry, ale i s básníky, spisovateli, filmaři nebo folkloristy.

„To médium mě naprosto pohltilo. Můžu tu pracovat se zvukem, zachycovat člověka v jeho reálném prostředí, spojovat jeho práci s reprodukovanou muzikou,“ uvedl Oujezdský ke své rozhlasové práci při květnovém ocenění ČAVU.

Podle vedoucího kulturní rubriky časopisu Respekt Jana H. Vitvara byl Oujezdský obrovskou inspirací pro novinářskou práci. Mladší kolegy z jiných médií podle něj nechápal jako konkurenci, ale jako pozitivní zprávu o tom, že umění zajímá i novou generaci žurnalistů.

„Lidí se uměl ptát, a hlavně jim s opravdovou zvědavostí naslouchal. Až bude zpracován neuvěřitelný archiv nahrávek jeho rozhovorů, měl by se stát součástí našeho kulturního dědictví,“ sdělil v pondělí Vitvar k Oujezdského úmrtí. Podle něj Oujezdský bude chybět celé kulturní scéně.

Knihu rozhovorů Oujezdského s výtvarnými umělci připravuje podle nakladatele Viktora Stoilova nakladatelství Torst. Součástí knihy bude i rozhovor s Oujezdským s názvem Neustále bojuji o vteřiny, sdělil Stoilov.

Oujezdský se narodil 19. září 1946 v Přerově, absolvoval žurnalistiku na Karlově univerzitě a od konce 60. let patřil k undergroundovému okruhu Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. V době normalizace vystřídal řadu zaměstnání mimo novinářský obor v institucích jako Prago Union, Čedok nebo Automotoklub.

Publikační a rozhlasové práci se zaměřením na výtvarné umění se mohl začít svobodně věnovat až po roce 1989, připomněl rozhlas.

