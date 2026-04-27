Pracovní pobyt Kareninové na francouzském pobřeží Atlantského oceánu je součástí programu Villa Bohema - Literární rezidence Brno/La Rochelle, který v roce 2024 zahájila Knihovna Milana Kundery.
Poslední romány Célina a Kundery Kareninové v překladu scházely. „Až dokončím překlad Celinova díla Mort á crédit, v mé verzi Smrt na dluh, budu jediný překladatel, který přeložil všech devět jeho románů do svého jazyka. Dále v La Rochelle knihou Pomalost završím překlady všech čtyř francouzských románů Milana Kundery. V nakladatelství Atlantis tak bude k dispozici celé jeho románové dílo,“ uvedla.
Vedle práce by se Kareninová ráda vydala na místa, kde Céline a Kundera pracovali na některých svých dílech. „Oba měli moc rádi Atlantik a u moře také psali. Když můžu a překládám významného autora, podívám se na místo, kde psal. Dává mi to možnost slyšet hudbu toho místa. Protože melodie prostředí je nějakým způsobem při psaní spojena s melodií slovesnou,“ řekla ČTK.
Kareninová je výhradní překladatelkou Kunderových francouzsky psaných knih. S autorem se ale nikdy osobně nesetkala. Když ji slavný spisovatel, známý výrokem „jestli má někdo přeložit Kunderu do češtiny, tak to musí být Kundera“, prostřednictvím nakladatelství požádal o překlad, podle svých slov se zděsila.
„Dala jsem si podmínku, že přeložím kousek prvního románu a pošlu mu to. A kdyby moc trpěl, dál nepůjdeme. V překladech jsem vycházela z jeho češtiny a on nikdy neměl výhrady,“ vzpomínala.
Kareninová bude na rezidenčním pobytu od 29. dubna do 3. června, „Budu tam mít obrovský klid, nebudu vázána žádnými pracovními nebo domácími povinnostmi a nikoho tam neznám, což je dobré, protože se budu zcela soustředěně věnovat jenom práci. Navíc v místech, kde pracovali i mnou překládaní autoři,“ podotkla Kareninová.
Kareninová publikuje literární a filmové recenze, úvahy, eseje, doslovy a medailony autorů. Jejím stěžejním autorem je kromě Célina také americký básník Ezra Pound a jeho monumentální epos Cantos. Je autorkou rozhlasových literárních pořadů, literárních pásem a rozhlasových adaptací literárních děl. S televizí spolupracuje na přípravě literárních, hudebně-literárních a hudebně-dramatických pořadů. Tvoří překlady filmových scénářů, dialogů a titulků z francouzštiny, italštiny a angličtiny. Je držitelkou českých i francouzských literárních ocenění včetně ceny Magnesia Litera 2003 za překlad Célinovy knihy Klaun’s band a Státní ceny za překladatelské dílo. V roce 2021 jí Francie udělila titul rytíř Řádu umění a literatury.
Prvním účastníkem rezidenčního programu brněnské Knihovny Milana Kundery v La Rochelle byl v roce 2024 překladatel Tomáš Havel. Naopak na Moravu zamířila česko-francouzská výtvarnice a spisovatelka Lenka Horňáková-Civade. O rok později se programu ve Francii zúčastnila Alžběta Stančáková, česká básnířka, spisovatelka, publicistka a literární vědkyně. Na brněnskou rezidenci na podzim 2025 dorazila francouzská spisovatelka a ilustrátorka Pauline Ferrandová.
29. července 2024