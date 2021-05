Karlovarský festival bude v srpnu, program oznámí na konci června

Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes potvrdili, že plánují uspořádat jeho 55. ročník v srpnovém termínu. Pro posunutí o sedm týdnů proti tradičnímu termínu se rozhodli v březnu kvůli přetrvávající pandemii covidu-19. Umělecký ředitel festivalu Karel Och na tiskové konferenci řekl, že hlavní soutěžní program a nesoutěžní premiéry včetně zahajovacího snímku festivalu pořadatelé oznámí 29. června.

Festival by měl začít 20. srpna a trvat do 28. srpna. Och uvedl, že dramaturgie festivalu právě vybírá snímky pro letošní ročník a zahrnula do výběru i filmy ze začátku loňského roku, neboť se do značné míry k divákům dostaly jen omezeně či vůbec.



Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek uvedl, že festival, pokud se uskuteční ve stejném rozsahu, jako je zvykem, získá i stejnou podporu od kraje, tedy osm milionů korun. „Předpokládám, že město poskytne ten samý podíl,“ uvedl. Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová v březnu uvedla, že letos bude podpora od města poloviční proti minulým letům, jen čtyřmilionová. Způsobila to podle ní opatření kvůli koronaviru a propad v rozpočtu.



Festival dříve hospodařil s ročním rozpočtem asi 130 milionů korun. Při posledním řádném ročníku v roce 2019 ke státní dotaci 30 milionů z veřejných zdrojů dostal ještě po osmi milionech od kraje a města. Loni město dalo festivalu 2,5 milionu korun a kraj 1,5 milionu korun. Loni festival nahradila v termínu akce čtyřdenní přehlídka filmů v českých kinech napříč republikou, zamýšlená podzimní překlenovací přehlídka se navzdory plánům neuskutečnila vůbec.

Festival v dubnu oznámil vstup strategického investora. „Díky vstupu investora skupiny Rockaway Capital se nám otevírají možnosti, jak festival dále rozvíjet. Jednou z aktivit je postupné budování platformy kviff tv a celoročně přenášet díky této platformě artové programy. Dále je v plánu do budoucna výrazně rozšířit platformu kviff distribution,“ řekl prezident festivalu Jiří Bartoška.

Organizátoři festivalu také chtějí využít potenciálu akce oblíbené nejen mezi filmovými fanoušky tak, aby nezůstalo jen u desetidenní akce, ale doprovodný kulturní program by se mohl konat během celého roku. Naznačil, že se rýsuje třeba spolupráce s Českou filharmonií.