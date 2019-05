Karma Chameleon ve filmu. Nepřehlédnutelný Boy George se dočká vlastní biografie

Boy George, výrazný zpěvák britských Culture Club, se dočká vlastního životopisného filmu ve stylu snímků Bohemian Rhapsody a Rocketman. Režírovat ho bude Sacha Gervasi (Hitchcock, Listopadoví vrazi).

Životopisný snímek se zaměří na začátky zpěvákova života i kariéry. Příběh o tom, jak se malý George Allan O’Dowd po tvrdém dětství se čtyřmi sourozenci v britském městě Woolwitch dostane až do vyhlášených londýnských klubů během takzvané „nové romantické vlny“ (New romantic). Tady se z něj i díky módnímu návrháři Malcolmu McLarenovi stal ten, který si nechává říkat prostě jen Boy George (Chlapec George).

Zatím není jasné, který herec ve filmu studia Metro-Goldwyn-Mayer zpěváka ztvární. Projekt už ale našel režiséra v podobě Sachi Gervasiho. Úspěšný režisér i scenáristá má na kontě i hudební dokument o britské hardrockové legendě Anvil, takže je určitě pro biografii Boy George dobrou volbou.



Výrazný zpěvák je hudebně známý hlavně díky svému působení ve skupině Culture Club. Ta dobývala hitparády hlavně v osmdesátých letech hity jako Karma Chameleon nebo Do You Really Wanna Hurt Me? (Opravdu mi chceš ublížit?) V pozdějších letech se Boy George vydal i na sólovou dráhu a byl také porotcem britské mutace soutěže Hlas Česko Slovenska, pořadu The Voice. Známé jsou také Boy Georgovi módní kreace, androgynní vzhled a proklamovaná asexualita, kterou se často chlubí v médiích. V roce 2005 měl oplétačky se zákonem kvůli drogám.



Vtipnou tečkou by mohlo být, kdyby Boy George hrála herečka Sophie Turnerová, představitelka Sansy Stark ze seriálu Hry o trůny. Internet již od roku 2014 řeší, jak moc jsou si oba fyzicky podobní.

Hudební biografie jsou každopádně na vzestupu. Studio Metro-Goldwyn-Mayer také připravuje biografii soulové divy Arethy Franklinové, kterou ztvární herečka Jennifer Hudsonová. Loňský snímek Bohemian Rhapsody o kapele Queen dobyl kina po celém světě a trhal kasovní rekordy. Do českých kin také ve čtvrtek 30. května dorazil dlouho očekávaný Rocketman, který mapuje kariéru zpěváka Eltona Johna.