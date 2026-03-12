Kate Winsletová vstupuje do Pána prstenů. V Honu na Gluma má hlavní ženskou roli

Oscarová herečka Kate Winsletová si podle serveru Deadline zahraje v prequelu k slavné filmové fantasy sérii s názvem Pán prstenů: Hon na Gluma. Režisér Andy Serkis musel britskou herečku dlouho přesvědčovat, aby se natáčení zúčastnila. Kromě hvězdného přírůstku se diváci mohou těšit také na návrat známých tváří. Hon na Gluma dorazí na filmová plátna v prosinci 2027.
Režisér Serkis a producent Peter Jackson strávili celý předchozí rok tím, že britskou herečku přesvědčovali, aby se natáčení pokračování legendární série zúčastnila. Pro ni to znamenalo opustit Velkou Británii a odstěhovat se na půl roku na Nový Zéland a od května do října tam natáčet své scény.

„Když jsem loni dělal s hvězdou filmu Titanic rozhovor o jejím režijním debutu Goodbye June, zmínila se, že letos bude pravděpodobně několik měsíců mimo zemi, ale odmítla prozradit proč,“ stojí v článku Deadline. Server s odkazem na zdroje uvedl, že Winsletová v novém filmu obsadí hlavní ženskou roli. Podrobnosti však zveřejněny nebyly.

Oscarová vítězka Winsletová se připojí k obsazení, ve kterém se vrací Elijah Wood jako Frodo Pytlík, Ian McKellen jako Gandalf a Serkis jako Glum – role, se kterými jsou tito tři herci spojováni od doby, kdy je Jackson režíroval v roce 2001 ve filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu, následujících dvou dílech a stejně tak v sérii Hobit o více než deset let později.

Pán prstenů: Hon na Gluma se bude soustředit na postavu Aragorna a na nebezpečné pátrání po Glumovi. Hraničář musí bytost polapit, než Sauronovi stihne vyzradit, kde se nachází Prsten. Příběh, který z velké části vychází z poznámek autora literární předlohy J. R. R. Tolkiena, se odehrává v době mezi dějem Hobita a Společenstvem prstenu.

Nebude se přitom jednat o první zpracování této látky. V roce 2009 měl na filmovém festivalu Sci-Fi-London premiéru neoficiální krátkometrážní film s názvem Lov na Gluma režiséra Chrise Boucharda. Film neměl oficiální autorizaci a byl volně dostupný též na internetu. Do roku 2020 nasbíral téměř 15 milionů zhlédnutí.

