Režisér Serkis a producent Peter Jackson strávili celý předchozí rok tím, že britskou herečku přesvědčovali, aby se natáčení pokračování legendární série zúčastnila. Pro ni to znamenalo opustit Velkou Británii a odstěhovat se na půl roku na Nový Zéland a od května do října tam natáčet své scény.
„Když jsem loni dělal s hvězdou filmu Titanic rozhovor o jejím režijním debutu Goodbye June, zmínila se, že letos bude pravděpodobně několik měsíců mimo zemi, ale odmítla prozradit proč,“ stojí v článku Deadline. Server s odkazem na zdroje uvedl, že Winsletová v novém filmu obsadí hlavní ženskou roli. Podrobnosti však zveřejněny nebyly.
Oscarová vítězka Winsletová se připojí k obsazení, ve kterém se vrací Elijah Wood jako Frodo Pytlík, Ian McKellen jako Gandalf a Serkis jako Glum – role, se kterými jsou tito tři herci spojováni od doby, kdy je Jackson režíroval v roce 2001 ve filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu, následujících dvou dílech a stejně tak v sérii Hobit o více než deset let později.
Pán prstenů: Hon na Gluma se bude soustředit na postavu Aragorna a na nebezpečné pátrání po Glumovi. Hraničář musí bytost polapit, než Sauronovi stihne vyzradit, kde se nachází Prsten. Příběh, který z velké části vychází z poznámek autora literární předlohy J. R. R. Tolkiena, se odehrává v době mezi dějem Hobita a Společenstvem prstenu.
Nebude se přitom jednat o první zpracování této látky. V roce 2009 měl na filmovém festivalu Sci-Fi-London premiéru neoficiální krátkometrážní film s názvem Lov na Gluma režiséra Chrise Boucharda. Film neměl oficiální autorizaci a byl volně dostupný též na internetu. Do roku 2020 nasbíral téměř 15 milionů zhlédnutí.