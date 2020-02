Kdo má strach ze včel, ať se raději nedívá. V první ukázce se představuje remake Candymana

Candyman, Candyman, Candyman. Kdo ho pošetile vyvolá, ten přijde o život. Příchod bájného zabijáka ohlašují včely. O novou verzi kultovního, ale v kinech nepříliš úspěšného hororu se pokusil producent Jordan Peele. Podle nové ukázky půjde o mimořádně děsivou záležitost. Candyman dorazí do kin v létě letošního roku.

inspirace Příběh je postaven na krátké povídce hororvého spisovatele Clivea Barkera.

Každé zrcadlo vybízí k vyslovené jeho jména. Je to tak lákavé, že? Po stopách Candymana se vydává fotograf Anthony McCoy (Yahia Abdul-Ateen II) jenže velmi záhy zjistí, že si ukousl příliš velké sousto.

Režisérkou snímku je Nia DaCostová, která na sebe upozornila zatím jen velmi kladně přijatým kriminálním dramatem Little Woods (2018). O produkci a scénář se stará Jordan Peel, autor dvou z nejoriginálnějších hororů posledních let - rasově zabarveného Uteč (2017) a schizofrenního My (2019).



Ve filmu dále hrají Tony Todd, Teyonah Parrisová, Colman Domingová, Nathan Stewart-Jarrett, Rebecca Spencerová nebo Brian King.