Kdo zavraždil a rozpůlil ženu? Případ Černé Dahlie bude řešit Chris Pine

HOLLYWOOD Seriál Já jsem noc (I Am the Night) se odehrává ve 40. letech v Hollywoodu. Neznámý vrah zde bez milosti vraždí ženy. Kauze se podle oběti přezdívá Černá Dahlia (Black Dahlia). Hlavní roli ztvárnil Chris Pine a autorkou seriálu je Patty Jenkinsonová, režisérka oceňované Wonder Woman. Seriál bude mít premiéru v lednu 2019.

Případ Černá Dahlia



15. ledna 1947 bylo poblíž Leimert parku nalezeno nahé tělo herečky Elizabeth Shortové, které nikdo neřekl jinak než Černá Dahlia. Tělo bylo rozseknuto na dvě části. Vražda byla jednou z největších amerických záhad až do roku 2016, kdy Fauna Hodelová přinesla jasné důkazy o tom, že vraždil její otec. Hodel byl nicméně celou dobu hlavním podezřelým.

Mladá dívka Fauna Hodelová (India Eisleyová) odjede do Hollywoodu a začne pátrat po své minulosti. To ale nejspíš neměla dělat. Zjišťuje totiž, že byla odložena po porodu a jejím skutečným otcem je nejspíš gynekolog Dr. George Hill Hodel (Jefferson Mays). Ten vešel do povědomí veřejnosti jako vrah z případu Černé Dahlie. Tenkrát to ještě nikdo netušil, ale Fauna začne odkrývat stopy, které k odhalení povedou. Pomáhá jí při tom bývalý mariňák a nyní novinář na volné noze Jay Singletary (Chris Pine).

Seriál je inspirován knižní knihou One Day She´ll Darken (Jednoho dne zahořkne). Její spoluautorkou byla Fauna Hodelová, vrahova dcera. Seriálu se zhostila Patty Jenkinsová, která je dnes jednou z nejvyhledávanějších hollywoodských režisérek. Upozornila na sebe komiksovým snímkem Wonder Woman. Tematice vrahů nicméně Jenkinsová dobře rozumí - v roce 2003 režírovala také snímek Zrůda. V něm excelova Charlize Theronová jako sériová vražedkyně Aileen Wuornosová. Theronová za výkon získala Oscara i Zlatý glóbus.



Vražda jako inspirace



Případ Černé Dahlie inspiruje filmaře již řadu let. V televizním filmu Kdo je Černá Dahlie? (1975) hrála zavražděnou herečka Lucie Arnazová. Ve filmu Pravé doznání (1981) si zahrál Robert DeNiro a Robert Duvall. V zatím posledním snímku nazvaném prostě Černá Dahlia (2006) režiséra Briana de Palmy si zase zahráli Scarlett Johanssonová a Aaron Eckhart. Případem Černé Dahlie se inspirovala také populární videohra L.A. Noire (2011) vývojářského studia Rockstar Games.

Je ale nutné uvědomit si, že skutečnou identitu vraha se veřejnost dozvěděla opravdu až v roce 2016 a až seriál Já jsem noc s tímto faktem bude operovat.