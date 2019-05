Kdo zvítězí ve Hře o trůny. Sansa, Tyrion, nebo snad čerstvě zlá Daenerys?

PRAHA Osm let na obrazovce, osm řad, 72 dílů, desítky důležitých postav. Šokující zvrat v předposlední epizodě. Kdo tedy zvítězí ve Hře o trůny? Kdo usedne na Železný trůn - pokud tedy ten přežil dračí běsnění? Hlasujte v anketě serveru Lidovky.cz. Článek prozrazuje děj dosud známých epizod.

Poslední díl, který má v Česku premiéru v pondělí, přinese rozuzlení nejdražšího seriálu v historii, který přitahuje desítky milionů diváků. Autor knižní předlohy George R. R. Martin vždy mluvil o tom, že plánuje „hořkosladký“ konec.

Premiéra poslední osmé řady seriálu Hra o trůny: tvůrci David Benioff (vlevo) a D. B. Weiss.

A ve stejném duchu se vyjadřovali i dva hlavní tvůrci televizní série David Benioff a Dan Weiss, na jejichž hlavy se ovšem snáší hromady kritiky za nepřipravené, uspěchané a v důsledku nevěrohodné zvraty v posledních dvou řadách. „Hlavní dějové zvraty máme naplánované už tak od roku 2014,“ prohlásil Weiss. „Dobrý příběh není dobrý, pokud má špatný konec,“ doplnil ho Weiss a je jasné, že řada diváků se nyní bojí právě „špatného konce“.

Kdo tedy vyhraje Hru o trůny?

Daenerys Targaryen

Na pokraji šílenství, zoufalství, zuřivé pomsty nebo chladného smrtonosného kalkulu? Královna Daenerys Targaryen (Emilia Clarkeová) brzy rozpoutá ohnivé peklo. Hra o trůny - 8. série, 5. díl.

Šance královny Daenerys výrazně poklesly po poslední odvysílané epizodě, kdy z ní tvůrci stvořili největšího přeživšího zloducha v Západozemí. Nyní patří Daenerys k největším adeptům na smrt, tedy alespoň podle převažujícího názoru na fanouškovských fórech, kde se spíše vedou spory o to, která postava Daenerys sprovodí ze světa. Je však nutné vzít v potaz, že Daenerys má k dispozici zbraň hromadného ničení, tedy draka, a k tomu poněkud překvapivě (podle ukázky z posledního dílu) i velký počet Neposkvrněných a Dothraků.

Jon Sníh

Kdo by byl nejlepším vládcem Západozemí? Lord Varys (vpravo, Conleth Hill) má jasno. Vlevo Jon Sníh (Kit Harington). Hra o trůny - 8. série, 5. díl.

Nebo Aegon Targaryen, jak chcete. Jon v osmé řadě tahá spíše za kratší konec, zatím se omezil jen na ujišťování, že on sám vládnout nechce. Přesto má nyní patrně k trůnu blíž než kdykoli před tím. Pokud by navíc cenou za vládnutí byla smrt Daenerys, jíž podle svých slov miloval, dočkali bychom se onoho slibovaného hořkosladkého konce. Je však také poměrně pravděpodobné, že v posledním díle zemře jak Daenerys, tak Jon, zvláště když uvážíme, jak se vedlo mužům ze severu v Králově přístavišti v minulosti. U britských sázkovek, které vypisovaly v týdnu kurzy, nepatřil Jon k největším favoritům.



Tyrion Lannister

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) sleduje s hrůzou ohnivé řádění své královny. Hra o trůny - 8. série, 5. díl.

Jeden z hlavních favoritů na celkové vítězství, řečeno sportovní terminologií, tedy alespoň podle sázejících Britů. Poslední žijící Lannister by rozhodně vládnout dokázal, ale jeho cesta na trůn by patrně vedla jen přes smrt Daenerys a Jona (u toho ne nutně). Je také otázka, zda by trpaslíka přijaly zbývající rody a obyvatelé v Západozemí, na jejichž osudy seriál trochu pozapomněl.

Sansa Stark

Hra o trůny - 8. série: Sansa Stark (Sophie Turnerová).

Druhým velkým favoritem ne Železný trůn je podle fanoušků Sansa Stark. Ta nyní vládne na Severu a je možné, že se proti ní obrátí hněv královny Daenerys, což by nevyhnutelně vedlo k poslednímu fatálnímu střetu. V případě, že by ho Sansa přežila a Daenerys ne, může se stát „Lady ze Zimohradu“ vladařkou celého Západozemí. Ve vzduchu navíc visí možnost, že by se vlády mohla ujmout spolu s Tyrionem Lannisterem, čímž by se spojily dva rody, jejichž svár sledujeme už od samého začátku.

Bran Stark

Hra o trůny - 8. série: Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright).

Podle britských sázkovek úplně největší favorit. To by ovšem bylo velké překvapení, protože Bran se nechtěl ujmout ani vlády nad Zimohradem, k čemuž má jako poslední žijící mužský zástupce rodu Starků nástupnické právo. V osmé sérii se navíc postava Brana, který díky svým schopnostem vidí do minulosti, přítomnosti a částečně i budoucnosti, projevovala spíše okrajově, sem a tam suše utroušenou poznámkou.

Gendry Baratheon

Gendry (Joe Dempsie) během bitvy o Zimohrad. Hra o trůny, 8. série, třetí epizoda.

Čerstvý pán z Bouřného konce je poslední z možných hlavních adeptů na Železný trůn, i když by se také u něj jednalo o dost velké překvapení. Gendry byl vlastně celou dobu vedlejší postavou, v některých řadách vůbec nebyl. Jeho předností ovšem je, že patrně nevadí nikomu z hlavních hráčů Hry o trůny, což je, jak víme i z historie, často klíčový předpoklad pro získání moci.

Někdo jiný

Uprostřed ohnivého pekla. Arya Stark (Maisie Williamsová) přežila. Hra o trůny - 8. série, 5. díl.

Arya Stark nebo Samwell Tarly? Arya po vládě netouží, navíc Gendryho a život vážené paní odmítla. A Samwell se zdá být příliš vzdálený dění v Králově přístavišti a příliš bez ambicí, přestože se stal dědicem mocného rodu Tarlyů. Další hypotetičtí adepti na vládce Západozemí, jako je Edmure Tully nebo Robin Arryn, patrně nepadají v úvahu, jejich osudy tvůrci seriálu dávno opustili, jejich moc se smrskla. A Yara Greyjoy také asi nepřipadá v úvahu.

Nikdo

Televizní seriál s největším rozpočtem. Tvůrci se velmi soustředili na vizuální dojem. Hra o trůny - 8. série, 5. díl. Drak Drogon s královnou Daenerys Targaryen (Emilia Clarkeová) na zádech se řítí vstříc Železné flotile Eurona Greyjoye. Hra o trůny, 8. série, 4. díl.

Toto je nakonec možná nejpravděpodobnější varianta ze všech. Západozemí se rozpadne na království, v nichž budou vládnout jednotlivé rody. Můžeme si je živě představit: Sansa Stark na Severu, Tyrion Lannister na Západě, Yara Greyjoy na Železných ostrovech, Robin Arryn na východě v Údolí, Gendry Baratheon v Bouřných krajinách, nejmenovaný pric na jihu v Dorne, Edmure Tully v Říčních krajinách a třeba Samwell Tarly v Rovině (když v seriálu rod Tyrellů vymřel).