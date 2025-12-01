Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně

,
  14:47aktualizováno  14:47
Pro mnoho českých rodin začínají ty pravé Vánoce, až když po celodenním shonu usednou k oblíbeným pohádkám, jako jsou Tři oříšky pro Popelku nebo Anděl Páně. Na kterém programu se letos objeví líbezná Libuše Šafránková a Matla s Uriášem?
Libuše Šafránková, Jaroslav Drbohlav a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro...

Libuše Šafránková, Jaroslav Drbohlav a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973) | foto: © Filmové studio Barrandov / DEFA

Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Z filmu Anděl Páně 2
Bolek Polívka si zahrál v roce 2016 mistra krejčího Košťála v pohádce Anděl...
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2
Je to jedna ze zásadních otázek každého adventu. A letošní není výjimkou. Zatímco podávání štědrovečerní večeře i rozbalování dárků se dá posunout, pohádka v televizi nepočká. Ta hlavní, nová, Záhada strašidelného zámku, na ČT 1 se bude vysílat od 19 hodin.

Začátek adventu ale nutí mnohé vánoční plánovače hledat odpověď na otázku, kdy a kde se bude vysílat Popelka a Anděl Páně? Bez těchto dvou ryze českých pohádek by pro mnohé Čechy měly vánoční svátky stejné kouzlo jako bramborový salát bez majonézy.

Kdy se o Vánocích vysílá Popelka

Pohádka Tři oříšky pro Popelku (česko-německá koprodukce z roku 1973) letos nebude ani v jedné ze tří hlavních televizních stanic, ale stejně jako loni na televizi Seznam. Každý, kdo přijímá televizní signál přes set-top box nebo má nový televizní přístroj na digitální signál, má tento program bez omezení v nabídce.

Popelku vysílá dokonce třikrát za sebou. Už před Štědrým dnem a také na druhý svátek.

Kdy se vysílá pohádka Tři oříšky pro Popelku
úterý 23. prosince20:10Seznam.tv
středa 24. prosince16:30Seznam.tv
pátek 26. prosince14:25Seznam.tv

Proti nabíce u německých sousedů jsou i tři vysílání za čtyři dny stále žalostně málo. Tři oříšky pro Popelku, zkracované na 3HfA ze slov Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, tam běží i na pěti kanálech denně. Prakticky kdykoliv německý divák zapne televizi, prokliká se k aktuálnímu vysílání Popelky.

Během vánoční sezóny, tedy od začátku prosince do Tří králů, se Popelka na německých stanicích vysílá pravidelně patnáckrát až dvacetkrát, letos je to přesně 19krát.

Tři oříšky pro Popelku

Pavel Trávníček a Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Proč je Popelka tak populární? Velkou roli hraje kombinace romantického kouzla, zimní scenérie a faktu, že šlo o východoevropskou produkci (ČSSR/DDR), která vybočovala z typické západní produkce. Průzkum YouGov ukázal, že ve východním Německu je film pro 21 % respondentů nejoblíbenějším vánočním filmem.

Také v Norsku má pohádka Václava Vorlíčka silnou tradici. Pro Nory je neodmyslitelnou součástí vánoční oslavy. Každoročně se vysílá na Štědrý den ráno na veřejnoprávní stanici NRK, a to bez norského dabingu. Tato tradice trvá od roku 1975.

Posedlost filmem Tři oříšky pro Popelku se vysvětluje tím, že se pohádka vysílala v době, kdy měli Norové k dispozici jen jeden televizní kanál. Vorlíčkova pohádka se tak stala kolektivní tradicí a rodinným rituálem. V pětimilionové zemi ji na Štědrý den každoročně sleduje na 800 tisíc lidí.

V roce 2021 dokonce se souhlasem Václava Vorlíčka vznikl nový, ryze norský film Tři přání pro Popelku s norskou zpěvačkou Astrid Smeplassovou v hlavní roli. V Česku se dočkal jen velmi vlažného přijetí a ani v Norsku nevyšachoval z hlavního vánočního televizního programu klasiku s Libuší Šafránkovou.

Kdy se o Vánocích vysílá Anděl Páně?

Jedno má Anděl Páně s Popelkou společné – odehrává se v zimě. Dokonce přímo v adventním čase. I proto se v mnoha rodinách stal součástí vánočních tradic.

Anděl Páně o Vánocích 2025
Anděl PáněČeská televize (ČT1)23. prosince od 20:10.
Anděl Páně 2Česká televize (ČT1)24. prosince od 20:30
Anděl Páně (1 i 2)iVysílání.cz Online v archivu ČT od 1. prosince 2025

Prvního Anděla Páně natočil Jiří Strach v roce 2005 jen pro televizi, druhý příběh anděla Petronela přezdívaného čertem Uriášem Matla v roce 2016 překonal rekordy návštěvnosti filmů v kinech.

V obou filmech se ocitají na Zemi, v prvním se snaží napravit hříšníka, ve druhém musejí získat zpět zakutálené jablko ze stromu poznání.

Anděl Petronel patří k nejslavnějším rolím Ivana Trojana.
Bolek Polívka si zahrál v roce 2016 mistra krejčího Košťála v pohádce Anděl...

Úspěch Anděla Páně spočívá nejen v propracovaném scénáři a hvězdném obsazení Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka, ale také v tom, že nabídl moderní, a přesto klasicky působící pohádkový příběh, který oslovuje celé rodiny napříč generacemi. A navíc si Jiří Strach dělá legraci z mnoha náboženských motivů aniž by to působilo jako parodie.

