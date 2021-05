Když jsou Oscaři až moc bílí. Současný tvůrčí trend směrem k diverzitě je jasný, nejde však sám proti sobě?

19. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Kultura

Patří k oblíbeným klišé, že „politika do sportu nepatří“. A říká se to i o filmovém umění. Nic z toho však není pravda, politika se s filmem (a s dalšími obory) prolíná odjakživa. Líbí se to však divákovi? Mizerná sledovanost letošních Oscarů o tom hodně napovídá.

Politika a film se nemají moc rádi, i když se občas intenzivně zamilují. Taková „Hassliebe“, nenávistná láska či naopak láskyplná nenávist, řeklo by se. A z obou stran ze stejného důvodu: film je mocná i nebezpečná politická síla, díky níž se dá manipulovat svět a vytvořit obraz přesně takový, jaký kdo k přesvědčování a usměrnění lidí potřebuje. Továrna na sny vyrábí vzory chování a charakterů a vize budoucnosti, které skrze filmovou módu buď podprahově udržují status quo, anebo skrytě či rovnou otevřeně chtějí měnit svět.