Když jsou superhrdinové ti špatní. Krvavý seriál Banda půjde proti současným trendům

NEW YORK Superhrdinové již dávno nejsou ti, kteří bezelstně ochraňují veřejnost. Mají nyní vlastní, sobecké zájmy, které mohou zničit svět. Na scénu musí nastoupit speciální tým Banda (The Boys), partička drsných hochů pověřená jejich eliminací. Seriál vzniká na motivy jednoho z nejúspěšnějších komiksů Garta Ennise (Punisher, Preacher). Banda se premiéry dočká někdy v létě 2019.

Americká vláda si zcela nevyhnutelně začíná klást otázku, co by se stalo, kdyby světoví superhrdinové obrátili svou moc proti lidem. Tím spíše, že nejslavnější superhrdinský tým, obdobu Avengers nazvanou Sedmička (The Seven), zajímá spíše sex, drogy, peníze a násilí. Veřejnost je nicméně miluje, protože o temném jejich zákulisí ví jen hrstka vyvolených. Je jasné, že takové nebezpečí není možné zlikvidovat konvenčními prostředky. Je třeba zvolit jiný postup.

Proto vláda složí dohromady tým s krycím názvem Banda (The Boys). Ten vede cynický Řezník (Karl Urban). Jeho členy jsou expert na výbušniny Francouz (Tomer Capon), nemluvná Ženská (Karen Fukuharová), tajnůstkářský ranař s přezdívkou Mateřský mlíko (Laz Alonzo) a poněkud neohrabaný nováček Hughie (Jack Quaid), který navíc absolutně nechápe, proč si ho Řezník do týmu vybral. Banda má k dispozici zázračnou modrou tekutinu, která jim propůjčí podobné schopnosti, jaké mají superhrdinové, které musí eliminovat.

Banda je jedním z nejslavnějších komiksů irského komiksového scenáristy Gartha Ennise. Ten stojí mimo jiné za marvelovským Punisherem nebo za komiksovou sérií Preacher. Právě podle Preachera vznikl velmi úspěšný seriál, který se loni dočkal své již třetí série.

Za přepravovaným osmidílným seriálem Banda stojí Eric Kripke (Čarodějovy hodiny, seriál Lovci duchů), Evan Goldberg (Sousedi 2, Buchty a klobásy) a Seth Rogen (Travička zelená, Sousedská hlídka). Jako výkonný producent na něj dohlíží sám Garth Ennis.