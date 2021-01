Když mé postavě sekali hlavu, měl jsem smíšené emoce, prozradil Sean Bean

ZÁPADOZEMÍ Magazín Entertainment Weekly vyzpovídal herce Seana Beana. Jedním z klíčových témat byl seriál Hra o trůny a památná scéna, kdy Eddard Stark přijde na konci první série o hlavu.

Devátá epizoda první série Hry o trůny s podtitulem Baelor obsahovala nejspíše první opravdu šokující moment, který určil tón celého seriálu. Žádná postava není v bezpečí, uvědomili si diváci, když popravčí meč dopadl na krk Eddarda Starka, pána Zimohradu.



V rozhovoru pro Entertainment Weekly se Sean Bean rozpovídal o tom, že musel celý natáčecí den absolvovat s vědomím, že jeho postava zemře.

„Byla to kombinace strachu o šoku z toho, že Joffrey na poslední chvíli změnil rozhodnutí. V tu chvíli si Eddard uvědomil, že svou dceru Aryu vidí naposled v životě,“ vysvětlil Bean. „Snažil jsem se v té scéně všechny tyhle emoce dát dohromady, aby to divák viděl. Rozhodně jsem to nebral jen jako fakt, že mi useknou hlavu,“ dodal.

Podle knihy Fire Cannot Kill a Dragon (česky zatím nevyšla, Oheň nezabije draka) publicisty Jamese Hibberta se Sean Bean před natáčením popravčí scény zeptal tvůrců jakou poslední modlitbu by v této chvíli odříkal někdo, kdo věří ve Staré bohy. Chtěl se totiž co nejvíce vžít do role umírajícího šlechtice.