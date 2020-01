Když papež hraje Bedřicha Smetanu. Skladbu z filmu ale nesložil Čech, ale sám Anthony Hopkins

VATIKÁN Úspěšný, na tři Oscary nominovaný snímek Dva papežové (The Two Popes) nechává v jedné scéně hrát na klavír Anthonyho Hopkinse ukolébavku od Bedřicha Smetany. Ukázalo se ale, že Smetana nikdy nic takového nesložil a Hopkins do filmu „procpal“ vlastní skladbu kvůli honoráři.

Kardinál Bergoglio (Jonathan Pryce) se schází s papežem Benediktem (Anthony Hopkins), aby s ním probral detaily svého odchodu z úřadu. Tím spíše, že církev se právě ocitá na prahu krize kvůli provaleným případům sexuálního zneužívání. Jenže rozhovory těchto dvou mužů mají nečekanou dohru - Benedikt se vzdá funkce a nakonec je to Bergoglio, kdo se stane dalším papežem. Muži jsou k sobě v pozicích kritika a kritizovaného. Bergoglio stojí o větší přiblížení církve věřícím, zatímco Benedikt lpí na stoletých tradicích. To ale neznamená, že by spolu nemohli promlouvat nebo sedět u klavíru, na nějž je Benedikt vášnivým hráčem. Zahraje krásnou melodii a překvapenému Bergogliovi oznámí, že jde o ukolébavku od Bedřicha Smetany, jeho „oblíbeného Čecha“. Záhy ještě dodá, že Smetana žil tragický život.

Mnohým divákům snímku nyní nominovaného i na tři Oscary (Johnatan Pryce v hlavní roli, Anthony Hopkins ve vedlejší roli a nejlepší film roku) se skladba líbila natolik, že se ji snažili najít. Tam ale narazili, protože skladba jako kdyby nikdy neexistovala. RECENZE: Potkají se takhle dva papežové. To není začátek vtipu, ale zábavná filmová novinka Odpověď „hledačům“ poskytl až v jednom z rozhovorů Jonathan Pryce. „Ano, v té scéně měl Anthony hrát Mozarta, ale zašel za Fernandem, režisérem filmu, že si myslí, že Mozart se do té scény nehodí. Sám navrhl kus od Smetany,“ popisoval. „Natočili jsme tu scénu, jak Anthony chtěl, a když se náš kolega vydal získat na tu hudbu práva, tak zjistil, že ta skladba neexistuje. Ve skutečnosti ji totiž napsal sám Anthony a do filmu ji protlačil proto, aby z ní měl honorář,“ dodal Pryce. Snímek Dva papežové na motivy skutečných událostí napsal scenárista Anthony McCarten, který i svými snímky Teorie všeho (2014) a Nejtemnější hodina (2017) dokázal, že dramata na reálném základě jsou jeho parketou. Brazilský režisér Fernando Meirelles se proslavil hlavně kultovním kriminálním dramatem Město bohů (2002), které si odneslo celkem čtyři nominace na Oscara. jeho dalším úspěšným snímkem byl Nepohodlný (2005), drama na motivy románu Johna le Carrého. To přineslo herečce Rachel Weiszové Oscara za výkon ve vedlejší roli.