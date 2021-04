Ke hvězdám! Planetárium Praha chystá komentovanou prohlídku rekonstrukce Gagarinova letu

PRAHA Loď Vostok 1 s Jurijem Gagarinem znovu vzletí do vesmíru. Tentokrát půjde o online komentovanou rekonstrukci v režii pražského planetária. Akce se uskuteční 12. dubna v 18:00.

Před 60 lety lidstvo zpřetrhalo okovy pozemské gravitace a vydalo se do vesmíru. Přestože za tu dobu vzlétlo do kosmu více než 500 lidí a někteří i vícekrát, první mohl být jen jeden. Jurij Alexejevič Gagarin vystoupal do vesmíru 12. dubna 1961.

V pondělí 12. dubna 2021 (tedy přesně o 60 let později) odstartuje v 18:00 z pražského planetária věrná replika kosmické lodi Vostok 1 s kosmonautem na palubě. Průběh bude komentovat moderátor spolu s Milanem Halouskem, předním odborníkem na kosmonautiku.



Livestream probehne na Facebooku a serveru YouTube.