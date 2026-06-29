Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

  10:03aktualizováno  10:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem Pavlem do restaurace Vikárka. (29. června 2026) | foto: Prezident republiky Petr Pavel

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar se potkali na Pražském hradě s prezidentem...
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
7 fotografií
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli si ještě všichni členové skupiny stihli prohlédnout interiéry Pražského hradu, kterými je provázel sám prezident republiky Petr Pavel. Společně se pak šli osvěžit půllitrem piva do hradní restaurace.

Americké hudebníky po jejich příletu do Prahy přijal v neděli odpoledne na Pražském hradě prezident republiky Petr Pavel. Během prohlídky největšího hradního komplexu na světě se sám ujal role průvodce a vzácné hosty zavedl do vnitřních reprezentačních prostorů i katedrály sv. Víta. V tropických teplotách horkého víkendu pak všichni pánové zašli spláchnout žízeň do hradní restaurace Vikárka.

„Kalifornská rocková kapela Dogstar dnes navštívila Pražský hrad. Prohlídku jsme v tom horku museli zakončit po česku, jedním vychlazeným v hradní hospodě Vikárka,“ napsal k příspěvku na Facebooku český prezident Petr Pavel.

Kapela, jež se původně zrodila v Los Angeles v roce 1991, se skládá ze tří členů – Robert Mailhouse (bicí), Bret Domrose (kytara, zpěv) a Keanu Reeves (baskytara, doprovodné vokály). Společně vydali jedno EP a čtyři studiová alba – poslední s názvem All in Now v květnu 2026.

Kapela nebyla osmnáct let vůbec aktivní. Rozpadla se v roce 2002, členové se znovu dali dohromady až v roce 2020. Díky tomu si je mohou v pondělí živě poslechnout čeští i zahraniční posluchači v holešovickém klubu SaSaZu. Tam se koncert pro velký zájem přesunul z původně naplánovaného vystoupení v Paláci Archa.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.