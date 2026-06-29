Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Americké hudebníky po jejich příletu do Prahy přijal v neděli odpoledne na Pražském hradě prezident republiky Petr Pavel. Během prohlídky největšího hradního komplexu na světě se sám ujal role průvodce a vzácné hosty zavedl do vnitřních reprezentačních prostorů i katedrály sv. Víta. V tropických teplotách horkého víkendu pak všichni pánové zašli spláchnout žízeň do hradní restaurace Vikárka.
„Kalifornská rocková kapela Dogstar dnes navštívila Pražský hrad. Prohlídku jsme v tom horku museli zakončit po česku, jedním vychlazeným v hradní hospodě Vikárka,“ napsal k příspěvku na Facebooku český prezident Petr Pavel.
Kapela, jež se původně zrodila v Los Angeles v roce 1991, se skládá ze tří členů – Robert Mailhouse (bicí), Bret Domrose (kytara, zpěv) a Keanu Reeves (baskytara, doprovodné vokály). Společně vydali jedno EP a čtyři studiová alba – poslední s názvem All in Now v květnu 2026.
Kapela nebyla osmnáct let vůbec aktivní. Rozpadla se v roce 2002, členové se znovu dali dohromady až v roce 2020. Díky tomu si je mohou v pondělí živě poslechnout čeští i zahraniční posluchači v holešovickém klubu SaSaZu. Tam se koncert pro velký zájem přesunul z původně naplánovaného vystoupení v Paláci Archa.