Rodina představí Rodinný film
V Česku zatím snímek Rodinný film uveden nebyl, a nemá proto domácí divácké hodnocení. Na filmovém portálu IMDb si ale zatím vede slušně a drží se nad průměrem. Ve filmu se navíc představí celá rodina Baconových. Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková se ujali režie a zároveň hlavních rolí, do snímku obsadili také své děti Sosie a Travise.
Film měl světovou premiéru na texaském festivalu SXSW a v Karlových Varech bude uveden jako mezinárodní premiéra. Pojednává o rodině Smithových, která má jednu neobvyklou tradici: natáčí béčkové až céčkové horory. Nejde o velké umění ani kariérní ambice, ale o radost z toho, že se při natáčení celá rodina sejde pohromadě. Jenže při práci na dalším filmu se na place objeví skutečné mrtvé tělo a to, co dosud byla hra a film ve filmu, se začne měnit v hororovou „realitu“.
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Ještě před příjezdem na karlovarský festival slavný pár využil cestu do Česka k návštěvě Prahy. Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková se prošli centrem města, kde je lidé mohli zahlédnout například ve Zlaté uličce, na Karlově mostě nebo v okolí Staroměstského náměstí.
Po krátké pražské zastávce zamíří celá rodina do Karlových Varů. V pátek večer je čeká červený koberec před Velkým sálem hotelu Thermal a následné uvedení Rodinného filmu.
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Zatímco některé hvězdy letošního ročníku se ve Varech objevují opakovaně, Baconovi podle zveřejněného programu dorazí především kvůli jedné večerní projekci. Pro fanoušky tak půjde o krátkou, ale poměrně výjimečnou příležitost vidět slavnou hollywoodskou rodinu pohromadě.