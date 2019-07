Kevin Costner podruhé ochráncem. V pokračování Osobního strážce měla hrát princezna Diana

LONDÝN V rozhovoru pro magazín People TV herec Kevin Costner prozradil, že se plánovalo pokračování romantického filmu Osobní strážce, kde hrál s Whitney Houston. V pokračování si Costnerův milostný protějšek mohla zahrát oblíbená princezna Diana. První verzi scénáře dostal Costner den před její smrtí.

„Filmovému studiu (Warner Bros.) se velmi zamlouvala představa druhého dílu,“ popsal Costner. Už v roce 2012 promluvil Costner o zrušeném druhém díle, kde měla jeho postava Frank Farmer chránit členku britské královské rodiny před novináři a dotěrnými obdivovateli. Až teď ale prozradil, že jeho klientka (a později stejně jako v případě prvního filmu i objekt milostného vzplanutí) měla být sama velmi populární Lady Di.

Costner v rozhovoru vzpomínal, jak s Dianou probíral detaily role. „Pamatuji si, jak byla do telefonu hrozně milá a ptala se, zda budeme mít líbací scénu,“ popsal domluvu herec. Na otázku líbání ji odpověděl, že ve filmu něco takového bude, ale přizpůsobí se to tak, aby to bylo nezávadné královskému protokolu.



Princezna Diana

První verze scénáře Costnerovi na pracovní stůl dorazila 30. srpna 1997. O den později Diana zemřela při autonehodě v tunelu, když auto, ve kterém jela, unikalo právě před neodbytnými paparazzi.