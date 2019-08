Kevin má vždy eso v rukávu. Společnost Disney chystá novou verzi Sám doma

LOS ANGELES Pro svou vlastní streamovací službu Disney+ chystá známá společnost nové verze (remake) klasických rodinných komediálních sérii. Kromě Sám doma půjde o Dvanáct do tuctu, Noc v muzeu a Deník malého poseroutky. Služba Disney+ bude spuštěná 12. listopadu letošního roku.

Výkonný ředitel společnosti Bob Iger potvrdil, že se připravují nové verze divácky oblíbených sérií. Ty budou tvořit jedny z taháků nové služby Disney+, která hodlá konkurovat zavedeným streamovacím gigantům jako jsou HBO GO, Netflix nebo Amazon Prime.

Zatím není jasné, kdy budou mít „nové“ filmy premiéru, ani v jakém pořadí za sebou budou následovat. Jde ale jen o špičku ledovce. Konkurence na poli streamovacích služeb je totiž obrovská a diváci slyší na známé značky. Nejspíš proto také Disney například chystá další filmy ze série Planeta opic, tedy značky, kterou si získalo s převzetím studia 20th Century Fox.

Společnost Disney koupila studio 20th Century Fox letos v březnu. Spolu s Planetou opic má tak přístup například ke značce Vetřelec nebo k seriálu Simpsonovi.





Marvel i Pixar

Disney bude ve své službě nabízet i filmy studií Pixar a Marvel, které rovněž vlastní. Druhý jmenovaný do nedávné doby spolupracoval s Netflixem, ale spolupráce byla začátkem letošního roku ukončena. Disney+ tak nabídne chystané seriály Marvelu, jako jsou WandaVision, Falcon a Winter Soldier nebo Loki.

To ale není zdaleka jediná věc, kterou se společnost Disney potenciální zákazníky snaží nalákat. Spojila se totiž s konkurenčními službami Hulu (hlavně seriály, původní tvůrci například Příběhu služebnice) a ESPN+ (sportovní přenosy). Za jednu cenu tak nabídne hned tři produkty.

Remaky jsou trendy

Společnost Disney na předělávky svých původních příběhů v poslední době sází. Týká se to hlavně hraných verzí původně kreslených filmů ze zlaté éry společnosti. Můžeme začít například snímkem Kráska a zvíře z roku 2017. Do kin se letos koncem května dostal snímek Aladin režiséra Guye Ritchieho s Willem Smithem a Menou Massoudem v hlavních rolích. A v současné době se kiny prohání Lví král Jona Favreaua. Tím to ale nekončí, chystá se například hraná Mulan nebo Lady a Tramp.