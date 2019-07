Kevin Spacey je zproštěn obžaloby. Jeho herecká rehabilitace se ale nejspíš konat nebude

NANTUCKET/MASSACHUSETTS/LOS ANGELES Americký herec Kevin Spacey byl zproštěn obvinění ze sexuálního obtěžování, kterého se měl dopustit v roce 2016. I když to vypadá na výhru na celé čáře, Spaceyho obvinilo z obtěžování dalších více než třicet mužů. Tyto případy sice k soudu nešly, ale pro Spaceyho i tak pravděpodobně znamenají doživotní konec s hollywoodským herectvím. Jeho fanoušci si stejně budou muset hledat nového idola.

Média plní zprávy o tom, že Kevin Spacey u soudu vyhrál. Čelil obvinění, že před třemi lety v podniku na massachusettském ostrově Nantucket opil a osahával mladého muže, který tam působil jako uklízeč nádobí. Zvrat v procesu nastal 8. července, kdy poškozený s odvoláním na pátý dodatek ústavy odmítl před soudem dále vypovídat. Údajně totiž ztratil telefon, kde měl důkazy. Herec tak byl obvinění zproštěn a de facto už mu nic nehrozí.

padlá hvězda Kevin Spacey byl v době nařčení hollywoodskou hvězdou první kategorie. Známý je mimo jiné z filmů Sedm (1995), Obvyklí podezřelí (1995), nebo Americká krása (1999).

To ale v žádném případě neznamená, že by se na obrazovky vrátil. Spacey má totiž na svém kontě mnohem více obvinění, která se na rozdíl od nantucketského případu akorát nedostala k soudu. Naděje v to, že se nyní soudem osvobozený herec vrátí na obrazovku, jsou tak pravděpodobně liché.

Spaceyho situace připomíná podobný případ oblíbeného amerického komika Louise C. K. Toho ze sexuálního obtěžování obvinila rovná pětice žen. Ačkoliv ani jeden z případů nešel k soudu, je na komika stále nahlíženo skrz prsty, a ačkoliv se na pódia komediálních klubů vrátil, jeho zrušené pořady se nejspíš nevrátí už nikdy.

Jedno obvinění za druhým

Kevina Spaceyho nejdříve 30. října 2017 obvinil ze sexuálního zneužití herec Anthony Rapp. Tím spustil lavinu. Hned druhý den se ozvali zaměstnanci a herci londýnského divadla The Old Vic, v němž herec dělal mezi roky 2004 až 2015 uměleckého režiséra. Další den se zase ozval jeden muž z New Yorku a jeden z britského hrabství Západní Sussex. A objevovali se další lidé. nakonec se na Speceyho navršilo přes třicet obvinění.

nevhodné přiznání Spacey se po prvním Rappově nařčení omluvil za své chování a oznámil, že je gay. Herečtí kolegové mu na sociálních sítích vyčetli, že svým přiznáním, coming-outem, odvádí pozornost od skutečného problému.

Následovala řada ztracených rolí. Pro Spaceyho byla největší rána, když ho v rychlém sledu za sebou vyhodila společnost Netflix z populárního seriálu Dům z karet (House of Cards) a režisér Ridley Scott vystřihl jeho postavu z téměř hotového filmu Všechny prachy světa. Spaceyho roli pak získal herec Christopher Plummer.

Kdo by si to na začátku pomyslel? Spacey svým vystupováním nikdy nevzbuzoval u veřejnosti podezření z toho, že by byl sexuální predátorem. Byl v přímém kontrastu s nejznámější tváří #MeToo, hromutluckým producentem Harveyem Weinsteinem. Přesto má herec nyní po kariéře. Je nepravděpodobné, že mu osvobození od soudu pomůže.