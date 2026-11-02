Šest koncertů, jedna změna. Klavírní festival Rudolfa Firkušného nečekaně přivítá i hvězdného Bruce Liu

Od svého vítězství ve varšavské soutěži je superhvězdou a má exkluzivní smlouvu s Deutsche Grammophon, jeho debutové album získalo v roce 2024 cenu Opus Klassik. V Praze umělec zahraje obdobný repertoár, s jakým vystoupil v newyorské Carnegie Hall, tedy skladby Ravela, Chopina, Debussyho, Liszta, Beethovena či Ligetiho. Na čtvrteční koncert 5. listopadu je ještě pár lístků volných.
Zítřejší zahájení festivalu bude unikátním zážitkem, na pódiu se setkají dva umělci světové pověsti - Jevgenij Kissin a sir András Schiff. Své vystoupení otevřou Sonátou pro dva klavíry D dur Wolfganga Amadea Mozarta, po ní budou následovat dvě skladby Roberta Schumanna. Po přestávce čeká posluchače Vltava Bedřicha Smetany a výběr z Dvořákových Slovanských tanců.
Páteční recitál Marka Kozáka má podtitul Taneční soirée a virtuoz na něm uvede například Smetanovy České tance, Ravelovy Valčíky vznešené a tesklivé či Lisztovy a Bachovy skladby. Na tento koncert jsou také ještě nějaké vstupenky k dispozici.
Anna Vinnickaja, vítězka soutěže královny Alžběty v Bruselu, ve svém sobotním programu představí Chopinovo vrcholné dílo – Sonátu č. 3 h moll i skladby Rachmaninova a Skrjabina.
Závěr festivalu bude v pondělí 9. listopadu patřit Grigoriji Sokolovovi, pravidelnému hostovi festivalu. Jeho recitály bývají často přirovnávány k mystickým obřadům a on sám už se nevěnuje jiným programům než klavírním recitálům, každé léto připravuje jeden jediný program pro následující sezonu. Posluchači se již těší.