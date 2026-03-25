Kissin a Schiff společně na jednom pódiu. I takové budou podzimní rudolfinské klavírní hody

Už první společné vystoupení Jevgenije Kissina a Andráse Schiffa bude svátkem. Oba sice v Praze účinkují (a Kissin v naší metropoli i bydlí), ale společně na jednom pódiu je může slyšet jen pár měst.
„Osobně jsem velmi rád, že duo Jevgenij Kissin a sir András Schiff zařadilo náš festival do svého velkého evropského turné, jehož součástí jsou mimo jiné také koncerty v Římě, Miláně, Amsterodamu nebo Mnichově. To beru jako stvrzení prestiže této podzimní akce Pražského jara,“ řekl umělecký ředitel festivalu Josef Třeštík, který je zároveň dramaturgem festivalu Pražské Jaro, tedy instituce, která klavírní festival pořádá.
Další nespornou hvězdou festivalu bude Grigorij Sokolov, který vystupuje velmi vzácně a zanechal spolupráce s orchestry i komorními soubory a každý rok pečlivě od léta pracuje na jediném programu, který v sezóně představí publiku. Program jeho pražského vystoupení tedy zatím neznáme. Anna Vinnickaja jako vítězka v Soutěži královny Alžběty v Bruselu (2007) bude také hvězdou festivalu a představí se též skladbami Fryderyka Chopina, s nimiž sklízela obdiv.
Poetický Ravel i salónní Schubert
České interprety zastupuje Marek Kozák, který sice v roce 2020 na festivalu zahrál, ale vinou covidu pouze on-line. Umělec patří k laureátům mnoha mezinárodních soutěží a tvůrcům ceněných nahrávek a na festival si připravil program oslavující tanec.
„Vybral jsem ďábelsky virtuózního Liszta, jehož Mefistův valčík byl dlouho jedním z mých nesplněných snů, půvabného Bacha, Smetanovy tance inspirované lidovou hudbou, vzletného a poetického Ravela a salónního Schuberta,“ říká Marek Kozák.
Vídeňský rodák Lukas Sternath je držitelem titulu ECHO Rising Star 2024–2025, v roce 2022 posbíral osm cen v soutěži ARD Mnichov, včetně absolutního vítězství a ceny publika. Pro festival si připravil program s tématem putování.
Výtvarníci na podporu Pražského jara
Vstupenky na festival jsou již v prodeji na firkusny.cz. Do 4. června mohou zájemci o jednotlivé vstupenky získat dvacetiprocentní slevu Early Bird.
Spolu s programem festivalu byl představen i letošní Art Salon Pražského jara. Již třetím rokem budou výtvarníci prezentovat svá díla festivalovému publiku a 31. května se uskuteční aukce, jejíž výtěžek bude věnován na podporu Pražského jara.
„V letošním ročníku představíme šest unikátních maleb na téma „Jaro“, jež speciálně pro Pražské jaro vytvořili Pavla Malinová, Karolina Netolická, Michal Cimala, Jan Hísek, Jakub Špaňhel a Vladimír Véla,“ uvádí koncept letošního Art Salonu kurátor výstavy a šéfkurátor Galerie KODL Milan Dospěl. V rámci festivalu budou vystaveny vysoce kvalitní reprodukce. Originály budou přístupné od 4. května v Galerii KODL, kde se s nimi mohou zájemci blíže seznámit také prostřednictvím komentovaných prohlídek každý čtvrtek od 16 hodin.