Kniha s vůní střelného prachu. Encyklopedie akčního filmu je procházka nostalgií

PRAHA U nakladatelství Albatros vyšla před Vánoci kniha, která skládá poctu všem akčním filmům. Žádné erudované čtení s vědeckým přesahem to není. Je to kniha, kterou pro fanoušky tohoto žánru napsali tři další fanoušci. Na publikaci je to příjemně znát.

Akční filmy jsou pojmem. Ty hollywoodské diváky zpravidla ohromí bombastickou akcí, výbuchy a osvalenými akčními hrdiny. Asijské akční filmy zase mohou sázet na precizní choreografie, bojová umění a pochopitelný nádech exotična. Jedno ale mají všechny druhy akčních filmů společné - oddanou diváckou základnu. Ucelený průvodce od trojce českých publicistů a řádných fanoušků žánru řadí všechny akční pojmy přehledně a podle abecedy. Čtenáři poznají životy největších hvězd, dozví se, ve kterém filmu se objevila nejlepší přestřelka nebo nejzábavnější honička, a nahlédnou do zákulisí scén, které i po letech ohromí každého diváka. Encyklopedie akčního filmu Petr Cífka, Václav Rybář a Matěj Svoboda

Nakladatelství Albatros Media, 2019

264 stran