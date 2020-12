Knihy pro děti a mládež. Věnujte Enolu Holmes, Stropopodní žuchbuchy či poslední díl Prašiny

PRAHA Vánoce se nezadržitelně blíží. Přinášíme proto tipy na pohádky, dobrodružné příběhy, detektivku, young adult povídky, romanci či sci-fi. Knihy, které potěší děti i náctileté.

Pohádky na dobrou noc z celého světa

Maďarská autorka a ilustrátorka Anna Láng sesbírala 70 pohádek z celého světa. „Každá je typická pro danou zemi a její folklor, a přesto sdílí totéž kouzlo. Jde o krátké, poutavé, dobrodružné příběhy, jež neobsahují nic příliš děsivého či zneklidňujícího, co by dětem bránilo v klidném usínání, ale jsou plné nezapomenutelných postav,” uvádí nakladatelství Drobek, které knihu v Česku vydalo. Mezi pohádkami se objevují i tři české: Dvanáct měsíčků, Sůl nad zlato a Zlatovláska. Čtenáři se ovšem mohou seznámit i s takovými, které se vypráví daleko za hranicemi Evropy, s pohádkami z Mali, Filipín, Japonska či Mexika. Fanoušci českých večerníčků pak nesáhnou vedle, pokud si pořídí Dobrou noc, sladké sny. Kolektiv autorů tentokrát představí příběhy králíků z klobouku, zlatovlasé víly Amálky a Maxipsa Fíka.

Fína a Zef

Oblíbená autorka dětských knih Ivona Březinová přichází s dalším příběhem. Tentokrát z africké pouště. „V africké poušti Kalahari žije malá surikata Fína a její velká rodina. Fína se rozhodně nenudí, protože s kamarádem Zefem vyvádí jednu vylomeninu za druhou. Občas ale musí dávat pozor – život v poušti může být pěkně nebezpečný. Jednoho dne se poblíž surikatí nory objeví podivná skořápka, z níž vylezou dva neznámí tvorové. Nemají ocas, chodí po dvou a jejich tělo je pokryté barevnou svlékací srstí. Vyklubou se z nich přátelé, nebo nepřátelé?” ptá se nakladatelství Albatros, které knihu vydalo. Příběh je plně ilustrovaný. Surikaty a prostředí africké pouště ilustrovala Alena Schulz. Ke knize vznikl pracovní sešit, ve kterém čtenáři naleznou různé hádanky a úkoly. Kniha je určena pro děti od sedmi let. Tomu odpovídá i velikost písma a krátké kapitoly.

Apolenka z modrotisku

„Žili byli dědeček s babičkou, dobře si žili, rádi se měli, jen děti jim chyběly. Až jednou našli opuštěnou panenku s rezavými vlásky, která se do rána proměnila v holčičku Apolenku,” uvádí Galerie výtvarného umění v Hodoníně, pod jejíž hlavičkou kniha vyšla. Plně ilustrovaná knížka pro děti od čtyř let přibližuje příběh holčičky Apolenky, která se chce naučit techniku modrotisku. Právě modrotisk hraje v knížce hlavní roli. Příběh sepsala Romana Košutková, která pro galerii pracuje. Právě skutečnost, že často není nikdo, kdo by řemeslo převzal, inspirovala autorku, aby se o téma modrotisku začala více zajímat. Pod ilustracemi se podepsala dvojice Veronika Vlková a Jan Šrámek.

Stropopodní žuchbuchy

Stropopodní žuchbuchy vypráví příběh o holčičce Sáře a panu Stropopodu, který spadl ze stropu, kam se usilovně snaží vrátit. „Ahoj, jmenuju se Sára a chci vám vyprávět příběh úplně obyčejné holčičky v úplně obyčejném domě, ve kterém se najednou objeví nový nájemník. A ten má k obyčejnosti daleko. Má prazvláštní dalekohled a tvrdí, že spadl ze stropu, a moc rád by se tam vrátil zpět. A že na stropě nebydlí sám. Žijí tam s ním chuchvalcové, šísové, placatci a čumčilové a mnozí další. Ta obyčejná holčička jsem já a ten nájemník náš soused Stropopod. Naši tvrdí, že jsem si to vymyslela a že mám bujnou fantazii… Jaká fantazie?! O mně přece každý ví, že jsem holčička totálně bez fantazie a tak nudná, že si ani vymýšlet neumím,” uvádí nakladatelství Argo, které knihu vydalo. Kniha Terezy Varecké vznikla podle původní četby na pokračování pro Český rozhlas. Knhu doplnily ilustrace Mikuláše Podprockého. Stropopodní žuchbuchy nadchnou zejména ty, kteří mají rádi hravé knihy. Část příběhu je totiž psaná vzhůru nohama, knížku je tak třeba pravidelně otáčet.

Strašidelnická

„Většina lidí považuje cestování metrem za nudné. Aby si ukrátili čas, čtou si, poslouchají hudbu, prohlížejí si reklamy. Málokoho napadne dívat se oknem ven. Proč taky? Je tam jen tma a kabely. K čemu vůbec mají metra okna? Dědeček Vítka a Ondry to ví. Byl totiž konstruktérem kolejových vozidek a vyzná se ve vlacích, tramvajích i vozidlech metra. Právě od něj se kluci dozvěděli, že metro je ideální místo k pozorování světloplachých strašidel,” tak začíná příběh Vítka a Ondry, kteří si jednoho dne přinesou domů z metra opravdické strašidlo - střapáče. Příběh napsala Lucia Magašvári, doplnily jej ilustrace Libuše Vendové. Ta se při tvorbě obálky nechala inspirovat motivy hliníkového obložení ražených stanic pražského metra na lince A. Kniha vydalo nakladatelství Albatros. Fanoušci metra by mohli ocenit také loňskou novinku nakladatelství Paseka To je metro, čéče! Kniha plná ilustrací (od výše zmíněné ilustrátorské dvojice Veroniky Vlkové a Jana Šrámka), plánků a komiksů představuje pražské metro ze všech možných úhlů.

Stela v zemi tučňáků

Po příznivých recenzích knihy Stela a 16 huskyů vychází u nakladatelství Pikola druhý díl. „V Osmihorkách utekl rok jako voda a na Stelu čeká další velké dobrodružství. Předchází mu ale jedno vytoužené setkání - domů se totiž vrací její maminka! Spolu se svými rodiči se Stela vydá až na dalekou Antarktidu, ledový kontinent, který nikomu nepatří. Jaké bude setkání s tučňáky císařskými a dokáže udržet tajemství, které nemá opustit brány Antarktidy?” píše nakladatelství. Knihu doplnily stejně jako v případě prvního dílu ilustrace Ivony Knechtlové. Ta se letos podepsala pod řadou dětských knih. Její ilustrace se objevily v knize Báječná škola pana Scotta, Anna ze Summerside (pokračování bestselleru Anna ze Zeleného domu), Valentýnka a veterinární ordinace a Jak bratři Baťové obouvali svět. Rozhovor s autorkou Terezou Pařízkovou k prvnímu dílu Stela a 16 huskyů naleznete zde.

Prašina 3: Bílá komnata

Prašina je tajuplný, temný ostrov uprostřed zářící Prahy, kde nefunguje elektřina, nehraje rádio, nejezdí tramvaje a mobil nechytá signál. A právě do Prašiny se mohou čtenáři vrátit už potřetí. Tentokrát však naposledy. „Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny narůstá. Podnikatel Klement Hrouda se vrací do Prahy, aby se pomstil, a po úbočí Šibeničního vrchu obchází Krchlebani vedení záhadným Melicharem. Co nevidět davy lidí vyrazí vzhůru temnými uličkami a budou hledat stroj dávného vynálezce Hanuše Nápravníka. Zatímco se v oprýskaných domech a na prázdných náměstích v tichosti schyluje k poslednímu střetu, rozhodne se En vzít osud čtvrti do svých rukou. Jirka se vydává v jejích stopách. Podaří se mu odvážnou dívku najít, než bude pozdě?” uvádí nakladatelství Paseka, která triologii vydává. Autor Vojtěch Matocha měl o konci jasno: „Věděl jsem, že toho v závěru knihy budou muset postavy hodně obětovat, šťastný konec pro všechny zkrátka nepřipadal v úvahu.“ Třetí díl Prašiny ozdobily stejně jako předchozí dva ilustrace Karla Osohy. Více dobrodružství může nabídnout také „nová” foglarovka Tajemná Řásnovka, která vychází u nakladatelství Albatros v reedici s ilustracemi Barbory Kyškové.

Případ pohřešovaného markýze

Streamovací služba Netflix letos na podzim uvedla původní film Enola Holmes. Snímek vznikl na motivy prvního dílu detektivní série Nancy Springer. Hlavní hrdinka Enola Holmesová je mladší sestra Sherlocka a Mycrofta Holmesových. „Když Enola Holmesová zjistí, že její matka zmizela, vydá se ji do Londýna hledat. Rozhodně ale není připravená na to, co ji tam čeká. Zaplete se do únosu mladého markýze, prchá před ničemnými vrahy a snaží se vyhýbat svým prohnaným starším bratrům – a přitom dává dohromady stopy, které by jí pomohly rozluštit matčino záhadné zmizení. Zvládne se v tom zmatku Enola zorientovat a najde svoji matku?” uvádí nakladatelství Fragment, které knihu s filmovou obálkou vydalo. Do seriálové podoby zpracoval Netflix letos také knihu Dash & Lily: Kniha přání. „Lily zanechala chvíli před Vánoci červený zápisník plný výzev na poličce svého oblíbeného knihkupectví a čeká, až půjde kolem ten pravý a přijme nabídku ke hře. Ale je Dash opravdu ten pravý?” uvádí CooBoo, které knihu vydalo. Z podobného soudku vyšlo u CooBoo také 10 rande na slepo. Sophia si přeje k Vánocům, aby mohla se svým klukem trávit více času, jenže on to má jinak. „Sophie se se zlomeným srdcem uchýlí k prarodičům, jejichž dům je plný spousty rodinných příslušníků, kteří tam přijeli na vánoční prázdniny. A babička vymyslí (ne úplně super) plán: během následujících deseti dnů vyrazí Sophie na deset schůzek naslepo, které jí dohodnou její příbuzní.”

Bez šance

Nakladatelství YOLI vydává bestsellerovou temnou dystopii ze světa, kde společnost zavedla nový zákon: Každé dítě má právo na život od chvíle početí až do věku třinácti let. „Mezi třinácti a osmnácti je ale na rodičích, jestli ho vychovají až do dospělosti, anebo ho pošlou rozpojit. Tohle nenápadné slovo znamená, že problémové děti, sirotci, anebo prostě ty, které v sobě mají příliš vzdoru, jsou odeslány do sklizňových táborů, kde jsou jejich těla rozebrána a orgány předány těm, co je potřebují. Tři z nich, Connora, Risu a Leva, k sobě na útěku svede náhoda a pohromadě udržuje zoufalství. Vědí, že pokud přežijí do svých osmnáctých narozenin, nemůže se jim nic stát. Jenže když šílený svět prahne po každém jejich kousku, počínaje rukama a srdci konče, osmnáctiny se zdají být velmi vzdálený cíl.” Autorem je oblíbený spisovatel Neal Shusterman. Ten se představil českým čtenářům také jako autor sci-fi trilogie Smrtka. V Česku vyšlo také sci-fi Sucho, které sepsal se svým synem Jarredem. „Všichni si budou pamatovat, kde byly, když vyschly vodovody. Sucho – nebo Bezvodí, jak tomu všichni říkají – už trvá nějakou dobu. Život se proměnil v nekonečný seznam zákazů: nezalévejte zahrady, nebuďte dlouho ve sprše, nepodléhejte panice. Jenže teď už žádná voda nezbývá.”

Nejkrásnější dárek

Nejkrásnější dárek je soubor young adult povídek dvanácti českých mladých autorů. „Jejich hrdinové vám připomenou, proč milovat Vánoce a jak příjemné je ztratit se za dlouhých zimních večerů někde v koutku s dobrou knížkou.” Přestože je kniha určena pro předvánoční a vánoční čas, nečekejte jenom či vyloženě šťastné příběhy. Do projektu se zapojila řada známých tváří young adult literatury a českého knižního instagramu. Prostor ale nalezli i úplní nováčci. Svým příběhem přispěla například Kateřina Šardická, jejíž nový román Noci běsu sklízel během podzimu jednu pozitivní reakci za druhou nebo Anna Musilová, která se podepsala pod novinku Hrdinky o významných českých ženách. Dalším autorem je Theo Addair, který si získal pozornost čtenářů LGBT románem Muffin a čaj. Kniha vychází pod hlavičkou nakladatelství YOLI, které se na young adult příběhy specializuje.