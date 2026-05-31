Za více než 34 milionů korun se v Praze vydražil Piják, vzácný obraz Josefa Čapka

Piják je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Malba zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě zahleděného do sklenice vína. Je to typicky čapkovský obyčejný typ, jehož prostřednictvím však autor ze všednosti dobývá to, co přesahuje pouhou dokumentaci sociálního údělu, uvedli galeristé.
Formální řeč obrazu je příznačná pro Čapkův kubismus přelomu 10. a 20. let 20. století. Dílo bylo poprvé vystaveno na proslulé 2. výstavě Tvrdošíjných v lednu 1920. Do jarní aukce vstoupilo s vyvolávací cenou 9 milionů korun. Navázalo tak na kolekci Čapkových obrazů, které se vydražily s velkým úspěchem v loňském roce.
Pocta českému držiteli Oscara
V pořadí 95. aukce Galerie Kodl, která odstartovala ve 12 hodin na pražském Žofíně, přinesla mimořádně reprezentativní výběr děl. Mapovala proměny výtvarného směřování v posledních staletích, nevynechává špičky současného umění, ani významné osobnosti evropské scény.
Aukce byla především poctou malíři, scénografovi a držiteli Oscara za kostýmy k filmu Amadeus Theodoru Pištěkovi. „Bylo nám ctí, že jsme s ním mohli dlouhodobě spolupracovat, často se také osobně setkávat, diskutovat o umění,“ uvedl majitel galerie Martin Kodl. Právě jeden z Pištěkových obrazů patřil k dílům, která se v neděli vydražila za nejvyšší ceny. Jeho olej Autoportrét u okna I získal vítězný sběratel za 15,6 milionu korun, což je druhá nejvyšší cena za Pištěkova díla.
Autoportrét u okna I vznikl v době tvrdé normalizace, kdy se Pištěk obracel k motivu zahalených lidských figur jako k symbolu osobní i společenské nesvobody. Malba zobrazuje hlavu obalenou zmačkaným papírem, připomínající odloženou antickou bustu, a působí podle galerie jako „umlčený objekt bez identity“. Dílo vstoupilo do aukce s vyvolávací cenou osm milionů.
Sběratelé při aukci získali také například malbu Noc z roku 1947 z vrcholného období malíře Karla Černého za 7,4 milionu. Značný cenový nárůst zaznamenala třeba Adriena Šimotová se svým Červnovým dnem z roku 1965. Její tempera na dřevěné desce vstupovala do aukce s vyvolávací cenou 800 tisíc korun a prodala se za 3,1 milionu.
Galerijní skvosty přelomu století
Tichý záliv Jakuba Schikanedera patří mezi práce galerijního významu, jež jsou na trhu s uměním jen zřídkakdy vídány. Malíř, tvořící na přelomu 19. a 20. století, namaloval toto rozměrné plátno v poslední dekádě své umělecké dráhy, kdy se na poli umění zásadně proměňovaly estetické hodnoty. Navzdory tomu se Schikaneder držel vlastního osobitého výtvarného projevu, jenž byl pevně ukotvený v tradiční evropské malbě období „fin de siècle“. Dílo vstoupilo do aukce s vyvolávací cenou 11,5 milionu korun.
Francouzskou plenérovou krajinomalbu připomněly práce solitérního českého umělce Antonína Chittussiho, a to hned prostřednictvím čtyř galerijních kusů z autorova nejoceňovanějšího období.
Slavnou generaci Národního divadla již tradičně zastoupil Václav Brožík a tzv. generace 90. let se představia jak v dílech krajinářů, tak i sochařů. Šlo především o Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Jana Štursu, Antonína Hudečka, Viktora Olivu a mnohé další.
České Pařížany přelomu 19. a 20. století reprezentoval v prvé řadě František Kupka, nechybí ani impresionistický krajinář Václav Radimský, a to se sbírkou šesti olejů. Kolekce 19. století byla obohacena o výrazné zahraniční umělce – Charlese Clémenta Calderona a Louise Douzetta.
Dražby s dobrý úmyslem
Aukční kolekci uzavřel výběr současných autorů, mezi nimiž nechybí Jiří Georg Dokoupil, Simone Haack, Veronika Holcová, Martin Janecký, Ellen Jilemnická, Vladimír Kopecký, Vojtěch Kovařík, Martin Krajc, Milan Kunc, MAATTY, Pavla Malinová, Adéla Matasová, Michal Mráz, Jan Pištěk, Zdenka Reinerová, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Jiří Štourač, Ivana Štenclová, Mária Švarbová, Zdeněk Trs a Lubomír Typlt.
Součástí jarní aukce Galerie Kodl jsou tradičně i benefiční dražby. Již potřetí proběhl Art Salon Pražské jaro, pro který renomovaní výtvarníci vytvořili unikátní díla na téma „jaro“. Dražily se díla Michala Cimaly, Jana Híska, Pavly Malinové, Karolíny Netolické, Jakuba Špaňhela a Vladimíra Vély. Festivalu připadne 515 tisíc korun, polovina z částky za celou kolekci.
Hned v úvodu aukce mohli příznivci současného umění podpořit také neziskovou organizaci Centrum Paraple, na jehož konto nakonec zamíří 942 500 korun. Získat mohli díla Karla Gotta, Martina Herolda, Oty Janečka, Jana Mikulky, Adély Olivy, Jaroslava Róny, Emmy Srncové nebo Miroslavy Zychové.
Celkem se v aukci dražilo 217 špičkových děl s celkovou vyvolávací cenou 118 350 000 Kč. Zájemci měli příležitost dražit i online na aukčním portálu Artslimit.com.