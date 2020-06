‚Kolik nám platí nakladatelé?‘ Černí spisovatelé dostávají mnohem méně peněz

LOS ANGELES V návaznosti na hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží) na Twitteru trenduje hashtag #PublishingPaidMe (Nakladatel mi zaplatil), v němž se spisovatelé svěřují se svými honoráři. Zatím to vypadá tak, že spisovatelé bílé pleti dostávají od svých nakladatelů v zálohách v průměru mnohem více peněz.

Celý hashtag vznik ze snahy spisovatelů černé barvy pleti poukázat na nerovnosti ve finančním ohodnocení od nakladatelů. Neodráží to celkové finance z knihy, ale „pouze“ zálohy vyplacené ještě předtím, než kniha jde do prodeje. Právě výše zálohy často vypovídá o tom, do jaké míry nakladatelé věří v úspěch daných knih.

„Nakladatelé, vaše snaha o podporu hnutí Black Lives Matter je roztomilá, ale potřebujeme od vás stejnou energii, když máme hovořit o platech pro autory černé barvy pleti,“ napsali na konci minulého týdne na Twitter Tochi Onyebuchi a L.L. McKinney, spisovatelé stojící za vznikem #PublishingPaidMe.



Některá čísla jsou opravdu překvapivá. Například bělošská spisovatelka Lydia Kieslingová dostala za svou debutovou knihu The Golden Country (Zlatá země) v zálohách 200 tisíc dolarů (zhruba 4,6 milionů korun). To je za první knihu nevídaně vysoká částka. Známá černošská feministická spisovatelka Roxane Gayová za svůj úspěšný debut Untamed State (Nezkrocený stát) získala v zálohách jen 15 tisíc dolarů (něco přes 330 tisíc korun).

„Jasný výsledek, jenž #PublishingPaidMe přineslo, je, že nakladatelé mají peníze na honoráře pro černé spisovatele. Takže by nám měli platit víc,“ napsala spisovatelka Alyssa Coleová.