Od premiéry oblíbeného filmu Kolja režiséra Jana Svěráka uplynulo 15. května již 30 let. Komedie tematizující vztah mezi bručounem Františkem Loukou, kterého ztvárnil Zdeněk Svěrák, a malým chlapcem Koljou, sklízela úspěchy v Česku i v zahraničí. Snímek získal šest Českých lvů, Oscara i Zlatý globus. Snímek si připomeňte v naší galerii.
Silvia Šuvadová jako violoncellistka Blanka a Zdeněk Svěrák jako František Louka ve filmu Kolja. Herečku objevil režisér Jan Svěrák až po castingu. Její charisma ale zabralo tak, že ji obsadil do role Blanky, dokonce dal přetočit už nahrané scény a nechal ji mluvit slovensky.
Patrně největší úspěch dua Svěrák & Svěrák – film Kolja z roku 1996, jenž získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Na snímku představitelé hlavních rolí Andrej Chalimon a Zdeněk Svěrák.
Film Kolja dostal v březnu 1997 Oscara. Mezi nejúspěšnější ho zařadilo i 1 345 369 diváků, kteří ho viděli v tuzemských kinech. vyšší návštěvnost měl jen Tankový prapor z roku 1991 (2 022 300 diváků) a Černí baroni (1992; 1 470 531 diváků). Přes milion se v 90. letech dostaly ještě Pelíšky a Obecná škola.
Ondřej Vetchý a Zdeněk Svěrák ve filmu Kolja (1996)
Andrej Chalimon, představitel titulní role ve filmu Kolja, s režisérem Janem Svěrákem. (6. dubna 1998)
Britský producent Eric Abraham, Jan Svěrák, Zdeněk Svěrák a představitel hlavní role filmu Kolja, Andrej Chalimon, se radují z Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film v roce 1996.
Snímek Kolja otce a syna Svěrákových vybrali čeští filmoví kritici za film třicetiletí .Zdeněk Svěrák ukazuje relikvii z časů natáčení, otisk ruky malého Andreje Chalimona. (1. února 2020)
Libuše Šafránková přebírá Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon. Získala jej za film Kolja.
Zdeněk a Jan Svěrákovi v roce 1997, kdy jejich Kolja získal Oscara.
