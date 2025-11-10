Koncert pro budoucnost bude i letos na Václaváku. Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

Vedle státní hymny v podání Anny Vaverkové a Modlitby pro Martu od Anety Langerové návštěvníky koncertu pro budoucnost a diváky jeho livestreamu čeká deset hudebních vystoupení. Mezi hudebními vystoupeními dostanou prostor řečníci.
„Cílem Koncertu pro budoucnost bylo vždy hledání cest, jak spojovat lidi a podněcovat občanský dialog, který posiluje naši svobodu a demokracii. Na příkladu řady demokratických zemí dnes vidíme, že tyto hodnoty nejsou ani zdaleka samozřejmostí, jak se ještě pár let zpět mohlo zdát. I proto letos dáváme v programu dosud nejvíce prostoru našim spoluobčanům z celé republiky, aby zazněl jejich hlas. Jde také o výrazný symbol spojení celé země a ukázku odhodlání stát za hodnotami získanými za sametové revoluce,“ uvedl pořadatel akce Jan Gregar.
Vedle řečnických vystoupení významných osobností, které Koncert pro budoucnost tradičně do programu zve, proto tentokrát prostor dostanou také videovzkazy občanů, s nimiž mluvil štáb takzvaného Pojízdného Václaváku, který od 17. října dva týdny křižoval Česko. Divákům sdělí svůj pohled na takzvané pojistky demokracie, které jsou letošním tématem programu.
Ke každé z osmi pojistek se vyjádří také ústavní soudce Jan Wintr, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, politický geograf Michael Romancov, novinářka Lenka Kabrhelová, herečka Sarah Haváčová, influencer Jan Špaček, novinář a šéfredaktor SeznamZpráv Robert Čásenský a zakladatel Skautského institutu Miloš Říha alias Šípek. Prostor k vyjádření dostanou také lidé na místě v obecenstvu. Zhruba v 18:20 je totiž na programu průzkum mezi diváky v režii dokumentaristy a autora projektu czeXperiment Jana Látala.
V hudebním programu účast přislíbili The Silver Spoons, Jaroslav Hutka, Vypsaná fixa, Jasná Páka s Davidem Kollerem, Bára Poláková, Fvck_Kvlt, Anki, Wyfe, Prago Union a Dušan Vlk.
Akce, která tradičně vedle kultury a zábavy otevírá také aktuální společenská témata, každoročně přiláká desetitisíce lidí. Pořadatelem je občanské sdružení Nerudný fest.