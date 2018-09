‚Konec cesty‘. Rocková skupina Kiss bude mít poslední světové turné

Washington Populární americká rocková kapela Kiss oznámila, že uspořádá své poslední světové turné. Program koncertů hodlá zveřejnit v nadcházejících týdnech. Informovala o tom televize CBS .

Skupina oznámila, že uspořádá své poslední turné ve středu při vysílání populární talentové soutěže Amerika má talent. Turné ponese název „End of the Road“ (Konec cesty).



„Všechno, co jsme vybudovali a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony... Toto bude závěrečná oslava, pro ty, kteří nás viděli a poslední šanci pro ty, kteří nás ještě neviděli,“ uvedli kissáci v prohlášení. Nadcházející turné přitom označili za své dosud největší.

Skupina Kiss byla založena v roce 1973. Za tu dobu vydala 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. V letech 2000-2002 měla turné „The Farewell Tour“, které tehdy označila za své poslední.