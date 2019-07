Konec holdování cigaretám. Omezíme v seriálech kouření, slibuje Netflix

LOS ANGELES Zábavní gigant Netflix se stal terčem kritiky za stále se zvyšující počet kuřáků ve svých seriálech, jako jsou Stranger Things nebo Orange is the New Black. Společnost slíbila, že kouření omezí, pokud to seriál nebude vyžadovat kvůli historické přesnosti.

Budoucí seriály a filmy z produkce společnosti Netflix, které nebudou striktně určeny jen dospělému publiku (americký filmový rating R), budou mít mnohem menší počet tabákových výrobků a jejich kuřáků. Jedinou výjimkou mají být historická díla, ve kterých bude kouření nezbytné pro navození atmosféry. „Společnost Netflix podporuje umělecké vyjádření. Uznáváme, že je kouření škodlivé. Pokud je na obrazovce vykresleno pozitivně, může negativně ovlivnit mladé diváky,“ sdělil mluvčí Netflixu. Společnost bude nyní údajně ve zprávách o sledovanosti zveřejňovat i údaje o počtu kuřáků.

volný výklad Nutno ovšem dodat, že mezi započítané "zobrazení tabákových výrobků" společnost počítala například i přítomnost popelníků nebo záběry na cigarety v obchodě. K razantnímu kroku se společnost rozhodla po zveřejnění zprávy od americké protikuřácké skupiny Truth Initiative (Iniciativa pravdy). Ve zprávě se uvádí, že druhá série populárních Stranger Things měla 262 zobrazení kuřáků a tabákových výrobků. První série jen 182 zobrazení. Zpráva hovoří o tom, že alespoň jeden kuřák nebo tabákový výrobek se vyskytují úplně ve všech dílech seriálu. Není také náhodou, že skupina zprávu zveřejnila den před premiérou třetí série, který byla stanovená na čtvrtek 4. července. Nejhorším seriálovým „zločincem“ je podle zprávy seriál The Unbreakable Kimmy Schmidt (Nezničitelná Kimmy Schmidtová). V příběhu, který je populární hlavně u mládeže, došlo k masivnímu nárůstu vyobrazení kouření mezi druhou a třetí sérií - z devíti na neuvěřitelných 292 vyobrazení. Podobný nárůst v menším měřítku měl například i seriál Orange is the New Black. Ve právě se také uvádí, že ve dvanácti z třinácti nejoblíbenějších seriálu u mladého publika (i mimo produkci Netflixu) se kouří. Jediný seriál z této, ve kterém se ani jednou neobjevila cigarety, je komiksový Daredevil. To je při celých třech odvysílaných sériích (39 dílů celkem) úctyhodný výkon. Kouřím, kouříš, kouříme V roce 1970 americký Kongres prosadil takzvaný Public Health Cigarette Smoking Act, zákon, jehož cílem bylo omezit konzumaci tabákových výrobků. Tento zákon sice zakázal reklamy na tabákové výrobky v televizi a rádiu, ale tabákové společnosti chytře změnily taktiku. V seriálech a filmech totiž bylo stále kouření povoleno a tak místo v reklamách samotným aktem kouření lákali na tabákové výrobky oblíbení televizní hrdinové. Je známo, že hlavně mladí diváci často napodobují své oblíbené televizní hrdiny. Pod palbu kritiky se v poslední době dostal například seriál Euforie z produkce televize HBO. V příběhu o středoškolských studentech se nejen kouří, ale hlavní hrdinka je také drogově závislá.