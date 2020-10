Konec kultovních Strážců vesmíru? Konflikt dvou firem nejspíš brání sáze pokračovat

LOS ANGELES Firmy Hasbro a Koei, jež společně stojí za seriálem Strážci vesmíru (Power Rangers) se údajně po téměř třicetileté spolupráci rozešly ve zlém. Pro oblíbený seriál by to tak mohlo znamenat úplný konec.

Seriáloví Strážci vesmíru vznikli v roce 1993. Velmi odlehčený příběh vyprávěl o partě teenagerů, kterým entita jménem Zordon propůjčila barevně odlišené bojové kostýmy. V každém z dílů se pak zlo snažilo pomocí nestvůrného válečníka ovládnout svět, čemuž Strážci v konečné bitvě za pomocí obrovského robota (takzvaného Megazorda) zabránili. Seriál se dočkal celých 28 sérií s různými týmy rozličných hrdinů.



Přitom Strážci vesmíru jsou tak trochu malý „podvod“ na diváka. Vychází totiž z japonského seriálu Super Sentai, jenž je v zásadě úplně identický, ale natáčí se již od poloviny sedmdesátých let. Aby se pak při natáčení Strážců vesmíru ušetřilo, seriál hojně pracoval se záběry již dávno natočenými právě pro Super Sentai. Šlo hlavně o bojové scény v Megazordovi, jenž tvořily podstatnou část každého dílu.

Problém je v tom, že Strážci vesmíru vznikají pod hlavičkou společnosti Hasbro. Super Sentai zase patří firmě Toei. Obě mají již od roku 1993, kdy se americká verze poprvé začala natáčet, smlouvu, která ale podle insidera kvůli neshodám mezi firmami končí.

Přirozeně tedy hrozí zánik ságy v té podobě, v jaké běžela doposud. V roce 2017 se studio Lionsgate pokusilo Strážce vesmíru představit divákům ve filmové podobě, ale snímek byl kasovním propadákem, takže ani tudy cesta nevede.

Je ale velmi nepravděpodobné, že by společnost Bandai lincenci přestala využívat. Hovoří se o tom, že chystá nějakou vlastní seriálovou variantu strážců vesmíru odproštěnou od vlivů Super Sentai. Stát by za ní měl spolutvůrce seriálu I Am Not Okay With This Jonathan Entwistle.