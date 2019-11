Konec pirátského streamování v Česku? Diváci si na oblíbených webech už nepřehrají kradený obsah

PRAHA Topseriály nabízely nové díly oblíbených seriálů téměř hned po jejich premiéře. Pirátský zdroj televizní zábavy mnoha Čechů nyní skončil. Důvodem je konec služeb, ze kterých Topseriály čerpaly.

,,Služby verystream, openload, streamanga a rapidvideo ukončily svůj provoz. Vzhledem k tomu, že odkazy na videa byly z těchto zdrojů, rozhodli jsme se ukončit provoz i my. Farewell, RIP,“ stálo údajně na stránce, která je nyní již smazaná. Zprávu o tom jako první přinesl web Refresher.cz.

Událost je to plošná. Nefungují i některé jiné české nebo slovenské pirátské servery. Na stránce Najseriálu je akorát slib správců, že bude web znovu funkční a věta: „Nás sa len tak ľahko nezbavíte!“ Naopak český server Bombuj.tv stále bez problémů funguje. Server Sledujseriály působí na první pohled bezchybně, ale odkazy na filmy a seriály nikam nevedou.

Těm nefungujícím českým pirátským portálům srazil vaz fakt, že jejich odkazy vedou přímo na stránky zahraničních poskytovatelů. Když je vypnut server typu Rapidvideo, všechny odkazy, které na něj z českých stránek povedou, budou pochopitelně také „mrtvé“. Přesně na to naráží i výše uvedené oznámení ze stránek Topseriálů.

Na zániku všech pirátských serverů se velkou měrou podílí takzvaná Aliance pro kreativitu a zábavu (The Alliance for Creativity and Entertainment), zkráceně ACE. Sdružuje pod sebe Hollywoodská studia a provozovatele internetových videoték včetně Netflixu, Hulu, Amazonu a HBO.



Její snažení sklízí úspěchy. ACE se čerstvě podařilo zrušit například pirátský server Openload, který měl mít větší návštěvnost než Netflix i HBO. Jeho tvůrce ACE v Německu, kde se velká část serverů Openloadu nacházela, dohnala před soud. Soud nařídil provozovatelům oblíbeného pirátského serveru zaplatit odškodné v blíže nespecifikované výši a zastavit veškerou činnost. Openload se letos například vyznamenal i tím, že měl k dispozici díly poslední série Hry o trůny ještě před jejich premiérou. Dalšími zářezy ACE jsou například vypnutí serverů Streamanga, Rapidvideo, StreamCherry nebo VeryStream.

„Po celé roky tyto pirátské služby nepodnikly smysluplné kroky k zastavení šíření nelegální obsahu. Klamaly spotřebitele a poškozovaly tvůrce,“ sdělil Charles Rivkin, výkonný ředitel Americké filmové asociace (Motion Picture Association of America). Ta chrání zájmy filmařů a snahy ACE přímo podporuje. „Společnost ACE se zavázala chránit právní trh s tvůrčím obsahem. To je velký krok k našemu cíli,“ dodal Rivkin.



Není to poprvé

Jedním z prvních velmi medializovaných bojů proti internetovým pirátům se proslavila skupina Metallica. V roce 2000 zažalovala server Napster, protože zjistila, že demonahrávka jejich písně I Disappear je na Napsteru dostupná ještě před oficiálním vydáním. Právníci Metallicy tenkrát odhadli způsobené škody na 10 milionů dolarů. Služba Napster byla po vleklých soudních tahanicích pochopitelně vypnutá.



Dalším velmi výzamným případem v souvislosti s internetovým pirátstvím byla žaloba proti serveru Megaupload. Jeho majitel Kim Dotcom (vlastním jménem Kim Schmitz) měl na svém serveru přes 150 milionů registrovaných uživatelů. Na vrcholu své slávy byl Magaupload třináctým nejnavštěvovanějším webem na celém internetu.

Placená budoucnost

Téměř symbolický působí fakt, že v den, kdy padly neplacené pirátské servery, hlásí se o slovo dvě placené videotéky. Tou první je k 1. listopadu spuštěná služba Apple TV+, přímá konkurence zavedených gigantů Netflixu a HBO Go.



Druhou je služba HBO Max. Za tou stojí americká mediální společnost AT&T. Za částku 85 miliard dolarů koupila studio Warner Bros. a všechny jeho dceřiné firmy. Dostala se tím k celé řadě zajímavých titulů včetně všech superhrdinských filmů z komiksové stáje DC.

HBO Max bude také lákat na originální tvorbu včetně vedlejších seriálů ke Hře o trůny. Výrazným mínusem může být cena. Ta je předběžně stanovená na 14,99 dolarů měsíčně (zhruba 345 korun), což z ní dělá nejdražší službu na trhu. HBO Max se spustí 20. května.

Internetovým pirátům možná nakonec nezbude jiná možnost, než se slzou v oku sáhnout do svých peněženek.