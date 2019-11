Konec pirátů v Česku? Populární stránka Topseriály musela skončit

PRAHA Topseriály nabízely nové díly oblíbených seriálů téměř hned po jejich premiéře. Zdroj televizní zábavy mnoha Čechů ale skončil. Důvodem je konec služeb, ze kterých Topseriály čerpaly.

,,Služby verystream, openload, streamanga a rapidvideo ukončily svůj provoz. Vzhledem k tomu, že odkazy na videa byly z těchto zdrojů, rozhodli jsme se ukončit provoz i my. Farewell, RIP,“ stálo údajně na stránce, která je nyní již smazaná.

Na zániku všech pirátských serverů se velkou měrou podílí takzvaná Aliance pro kreativitu a zábavu (The Alliance for Creativity and Entertainment), zkáceně ACE. Sdružuje pod sebe Hollywoodská studia a provozovatele internetových videoték včetně Netflixu, Hulu, Amazonu a HBO. Zároveň vytáhla do boje proti pirátským serverům a nelegálně poskytovanému obsahu.



Její snažení sklízí úspěchy. ACE se podařilo zrušit například pirátský server Openload, který měl mít větší návštěvnost než Netflix i HBO. Jeho tvůrce Aliance v Neměcku, kde se velká část serverů Openloadu nacházela, dohnala před soud. Soud nařídil provozovatelům oblíbeného pirátského serveru zaplatit tučné odškodné a zastavit veškerou činnost. Openload se letos například vyznamenal i tím, že měl k dispozici díly poslední série Hry o trůny ještě před jejich premiérou.

Dalšími zářezy ACE jsou například vypnutí serverů Streamanga, Rapidvideo, StreamCherry nebo VeryStream.